Эрдоган проинформировал Меркель о соглашении с Россией по Идлибу

АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган проинформировал канцлера ФРГ Ангелу Меркель о соглашении с РФ по Идлибу, призвал к пересмотру миграционной сделки Турции и ЕС, сообщили в администрации турецкого лидера.
"Наш президент проинформировал по телефону Меркель о соглашении с РФ по Идлибу, отметив, что оно защитит мирных жителей, турецких военных и обеспечит стабильность в регионе. Он призвал также к пересмотру миграционного соглашения между Турцией и ЕС, так как прежние соглашения уже не работают", - говорится в сообщении администрации Эрдогана.
Отмечается, что Эрдоган обвинил Грецию в нарушении прав беженцев и международных документов по этому вопросу.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли в четверг в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.