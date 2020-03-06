Эрдоган проинформировал Меркель о соглашении с Россией по Идлибу

АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Тайип Эрдоган проинформировал канцлера ФРГ Ангелу Меркель о соглашении с РФ по Идлибу , призвал к пересмотру миграционной сделки Турции и ЕС, сообщили в администрации турецкого лидера.

"Наш президент проинформировал по телефону Меркель о соглашении с РФ по Идлибу, отметив, что оно защитит мирных жителей, турецких военных и обеспечит стабильность в регионе. Он призвал также к пересмотру миграционного соглашения между Турцией и ЕС, так как прежние соглашения уже не работают", - говорится в сообщении администрации Эрдогана.

Отмечается, что Эрдоган обвинил Грецию в нарушении прав беженцев и международных документов по этому вопросу.