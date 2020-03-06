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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T20:10+0300
https://ria.ru/20200306/1568268697.html
Эрдоган проинформировал Меркель о соглашении с Россией по Идлибу
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РИА Новости

Эрдоган проинформировал Меркель о соглашении с Россией по Идлибу

19:54 06.03.2020 (обновлено: 20:10 06.03.2020)
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© AP Photo / Axel SchmidtПрезидент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
© AP Photo / Axel Schmidt
АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган проинформировал канцлера ФРГ Ангелу Меркель о соглашении с РФ по Идлибу, призвал к пересмотру миграционной сделки Турции и ЕС, сообщили в администрации турецкого лидера.
"Наш президент проинформировал по телефону Меркель о соглашении с РФ по Идлибу, отметив, что оно защитит мирных жителей, турецких военных и обеспечит стабильность в регионе. Он призвал также к пересмотру миграционного соглашения между Турцией и ЕС, так как прежние соглашения уже не работают", - говорится в сообщении администрации Эрдогана.
Отмечается, что Эрдоган обвинил Грецию в нарушении прав беженцев и международных документов по этому вопросу.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли в четверг в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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