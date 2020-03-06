Меркель пообещала новому премьеру Украины поддержку

БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля со вступлением в должность, пообещав ему поддержку правительства ФРГ.
Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании назначила нового премьера и обновила состав правительства. Парламент удовлетворил заявление об отставке премьера Алексея Гончарука. Его место занял бывший вице-премьер по вопросам развития общин и территорий Шмыгаль.
"Наши двусторонние отношения благодаря растущему сотрудничеству последних лет достигли высокого уровня. Правительство ФРГ будет и впредь поддерживать вас и ваше правительство, особенно в областях децентрализации, энергоэффективности, борьбе с коррупцией и юстиции", - приводит в пятницу пресс-служба кабмина ФРГ текст поздравительной телеграммы Меркель.
В телеграмме подчеркивается, что в Берлине "хотят углублять двусторонние отношения" с Украиной. Меркель заявила, что будет "рада приветствовать в Берлине" нового украинского коллегу.
4 марта, 21:12Биография Дениса Шмыгаля