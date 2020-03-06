Меркель пообещала новому премьеру Украины поддержку

"Наши двусторонние отношения благодаря растущему сотрудничеству последних лет достигли высокого уровня. Правительство ФРГ будет и впредь поддерживать вас и ваше правительство, особенно в областях децентрализации, энергоэффективности, борьбе с коррупцией и юстиции", - приводит в пятницу пресс-служба кабмина ФРГ текст поздравительной телеграммы Меркель.