Шойгу вручил награды сотрудницам Минобороны

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды отличившимся военнослужащим и гражданским сотрудницам Минобороны, награждение приурочено к празднованию Международного женского дня.
"В дни празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне рядом с музеем "Дорога памяти" в честь женщин, которые ждали своих мужей с фронта, героически трудились в тылу, будет открыт один из красивейших памятников матерям победителей. Этим мы хотим сказать слова благодарности всем женщинам, которые помогли добиться победы в войне. Сегодня в Вооруженных силах 40 с лишним тысяч представительниц прекрасного пола носят погоны военнослужащих, они лечат, обеспечивают связь, одевают и кормят. Сегодня они находятся там, где тяжелее всего, воюют вместе с нами против международного терроризма", - заявил Шойгу перед церемонией вручения наград.
Государственные награды получили девять женщин-военнослужащих и гражданских сотрудниц военного ведомства. В частности, Орден Почета вручили Светлане Сташковой, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I Наталье Белоусовой, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени подполковнику медицинской службы Елене Прониной, лейтенанту Юлии Зыковой, медаль Суворова получила старший лейтенант медицинской службы Марина Чухванцева.
По окончании награждения перед собравшимися выступили Олег Газманов, Гоша Куценко и Зара.
В ВС РФ служат более 40 тысяч женщин. Из них более 30 тысяч проходят службу на должностях солдат и сержантов, около семи тысяч имеют воинские звания прапорщиков и мичманов. Около 4 тысяч – офицеры, в том числе 44 полковника. В военных учебных заведениях обучаются 1150 девушек. Почти 1460 являются федеральными государственными гражданскими служащими Минобороны. За успехи в службе только в прошлом году государственные награды получили 128 женщин, в том числе 24 - боевые награды. Ведомственными наградами отмечены почти 8 тысяч женщин.