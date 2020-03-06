Борьба с коронавирусной пневмонией COVID-19 в Китае

Продюсеры говорят, что сериал снимается "по горячим следам" – и развитие сюжета будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Режиссеры сериала сосредоточились на четырех аспектах: на том, как с COVID-19 борется население, медики и ученые, армия, а также правительство и руководство КНР во главе с председателем КНР Си Цзиньпином.