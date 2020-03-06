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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-03-06T19:36+0300
https://ria.ru/20200306/1568268063.html
Борьба с коронавирусной пневмонией COVID-19 в Китае
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РИА Новости
Борьба с коронавирусной пневмонией COVID-19 в Китае
Медиакорпорация Китая выпустила в эфир документальный сериал о борьбе с коронавирусной пневмонией COVID-19. Зрителям покажут уникальные кадры "с передовой" борьбы с эпидемией: из города Ухань, провинции Хубэй и всего Китая. Первая серия вышла в телеэфир 5 марта.
2020-03-06T19:36+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=41383822&type=mp4
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Борьба с коронавирусной пневмонией COVID-19 в Китае

19:36 06.03.2020
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Медиакорпорация Китая выпустила в эфир документальный сериал о борьбе с коронавирусной пневмонией COVID-19. Зрителям покажут уникальные кадры "с передовой" борьбы с эпидемией: из города Ухань, провинции Хубэй и всего Китая. Первая серия вышла в телеэфир 5 марта.
Продюсеры говорят, что сериал снимается "по горячим следам" – и развитие сюжета будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Режиссеры сериала сосредоточились на четырех аспектах: на том, как с COVID-19 борется население, медики и ученые, армия, а также правительство и руководство КНР во главе с председателем КНР Си Цзиньпином.
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Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Видео - МультимедиаСи ЦзиньпинКитайВидео
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