Власти ХМАО обязали работодателей измерять температуру сотрудникам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мар - РИА Новости. Власти Власти Ханты-Мансийского автономного округа обязали работодателей измерять температуру сотрудникам, кроме того, в регионе приостановили с 10 марта все массовые мероприятия с участием иностранцев для предупреждения возможного распространения нового коронавируса , сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Губернатор округа Наталья Комарова в пятницу подписала постановление о дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Документ вступает в силу с 10 марта, уточнили в департаменте. В частности, постановлением приостанавливается проведение в Югре массовых мероприятий с участием иностранцев, организованных органами государственной власти. Муниципалитетам и частным организациям власти ХМАО рекомендовали принять аналогичные меры.

"Работодателям, осуществляющим деятельность в автономном округе, вменено в обязанность обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому", - говорится в сообщении.

Кроме того, гражданам, посещавшим страны, где зарегистрированы случаи коронавируса, и вернувшимся в Югру, при появлении первых респираторных симптомов необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медучреждений, подчеркнули в департаменте.

На заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Югры, которое состоялось в четверг, отмечалось, что случаев заболевания коронавирусом в регионе не выявлено, однако под медицинским наблюдением находятся 12 человек, восемь из которых - граждане Китая, находящиеся в Югре по трудовой визе. Оставшиеся четверо недавно вернулись из КНР.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.