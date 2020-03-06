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Власти ХМАО обязали работодателей измерять температуру сотрудникам
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РИА Новости

Власти ХМАО обязали работодателей измерять температуру сотрудникам

18:56 06.03.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мар - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа обязали работодателей измерять температуру сотрудникам, кроме того, в регионе приостановили с 10 марта все массовые мероприятия с участием иностранцев для предупреждения возможного распространения нового коронавируса, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
Губернатор округа Наталья Комарова в пятницу подписала постановление о дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Документ вступает в силу с 10 марта, уточнили в департаменте. В частности, постановлением приостанавливается проведение в Югре массовых мероприятий с участием иностранцев, организованных органами государственной власти. Муниципалитетам и частным организациям власти ХМАО рекомендовали принять аналогичные меры.
"Работодателям, осуществляющим деятельность в автономном округе, вменено в обязанность обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому", - говорится в сообщении.
Кроме того, гражданам, посещавшим страны, где зарегистрированы случаи коронавируса, и вернувшимся в Югру, при появлении первых респираторных симптомов необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медучреждений, подчеркнули в департаменте.
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На заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Югры, которое состоялось в четверг, отмечалось, что случаев заболевания коронавирусом в регионе не выявлено, однако под медицинским наблюдением находятся 12 человек, восемь из которых - граждане Китая, находящиеся в Югре по трудовой визе. Оставшиеся четверо недавно вернулись из КНР.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаХанты-Мансийский автономный округОбщество
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