Си Цзиньпин: иностранных студентов в Китае защищают от COVID-19

Напомним, что Китай отложил начало занятий в школах и вузах из-за эпидемии коронавирусной пневмонии на неопределенный срок. Несмотря на это, многие иностранные студенты решили остаться в кампусах своих "альма-матер", дожидаясь возобновления учебного процесса.

От эвакуации из города Ухань отказались десятки российских студентов. По данным местных властей, все они находятся в безопасности. Да и не только в Ухане.

"В Китае, по последним данным, оставалось порядка 6 тысяч российских студентов. В разгар эпидемии уехали далеко не все – многие решили остаться. По понятным причинам, очень многие родители студентов волновались. В посольство поступало огромное количество звонков. Однако сейчас ситуация стабильная: все университеты Китая предоставляют оперативную и транспарентную информацию относительно состояния и условий жизни российских студентов. Родители спокойны", - рассказал информслужбе "Россия-Китай: главное" пресс-атташе посольства России в КНР Георгий Егоров.

Вместе с тем, в студенческой среде растет беспокойство относительно того, востребованы ли будут их профильные профессии на китайском направлении, не подорвет ли COVID-19 спроса на зарубежных специалистов на китайском рынке. Председатель КНР опосредованно успокоил молодых профессионалов, напомнив, что влияние коронавируса на китайскую экономику будет ограниченным, а значит – востребованность соответствующих специалистов не упадет. "У Китая – огромный экономический потенциал, который обеспечивается мощным внутренним потреблением и крепкой индустриальной базой", - отметил глава китайского государства.