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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-03-06T18:25+0300
https://ria.ru/20200306/1568264718.html
Си Цзиньпин: иностранных студентов в Китае защищают от COVID-19
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РИА Новости

Си Цзиньпин: иностранных студентов в Китае защищают от COVID-19

18:25 06.03.2020
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© REUTERS / XinhuaПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
© REUTERS / Xinhua
МОСКВА, 6 мар - Проект "Россия-Китай: Главное", Константин Щепин. Остающихся в Китае иностранных студентов защищают от коронавирусной пневмонии COVID-19 "как родных детей". Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Напомним, что Китай отложил начало занятий в школах и вузах из-за эпидемии коронавирусной пневмонии на неопределенный срок. Несмотря на это, многие иностранные студенты решили остаться в кампусах своих "альма-матер", дожидаясь возобновления учебного процесса.
От эвакуации из города Ухань отказались десятки российских студентов. По данным местных властей, все они находятся в безопасности. Да и не только в Ухане.
"В Китае, по последним данным, оставалось порядка 6 тысяч российских студентов. В разгар эпидемии уехали далеко не все – многие решили остаться. По понятным причинам, очень многие родители студентов волновались. В посольство поступало огромное количество звонков. Однако сейчас ситуация стабильная: все университеты Китая предоставляют оперативную и транспарентную информацию относительно состояния и условий жизни российских студентов. Родители спокойны", - рассказал информслужбе "Россия-Китай: главное" пресс-атташе посольства России в КНР Георгий Егоров.
Вместе с тем, в студенческой среде растет беспокойство относительно того, востребованы ли будут их профильные профессии на китайском направлении, не подорвет ли COVID-19 спроса на зарубежных специалистов на китайском рынке. Председатель КНР опосредованно успокоил молодых профессионалов, напомнив, что влияние коронавируса на китайскую экономику будет ограниченным, а значит – востребованность соответствующих специалистов не упадет. "У Китая – огромный экономический потенциал, который обеспечивается мощным внутренним потреблением и крепкой индустриальной базой", - отметил глава китайского государства.
В Центральном госпитале города Ухань
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Напомним, что по состоянию на начало 2020 года "тройка" факторов обеспечения китайского ВВП состояла из внутреннего потребления (57,8%), инвестиций (31,2%) и внешней торговли (11%). Внутреннее потребление и внешняя торговля продолжает обеспечивать множество рабочих мест для молодых зарубежных специалистов. Так что без работы они не останутся, уверены наблюдатели.
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Россия-Китай: ГлавноеСи ЦзиньпинКитай
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