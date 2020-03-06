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В Австрии число случаев заражения коронавирусом достигло 55
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РИА Новости

В Австрии число случаев заражения коронавирусом достигло 55

18:24 06.03.2020 (обновлено: 18:26 06.03.2020)
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкРаботница аптеки
Работница аптеки
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Работница аптеки. Архивное фото
ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Австрии достигло 55, сообщило в пятницу министерство здравоохранения республики.
Ранее в пятницу министерство сообщало о 47 заболевших, в середине дня информация обновилась.
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Согласно последним данным, размещенным на сайте ведомства, к данному моменту в Австрии провели 4 тысячи тестов на коронавирус, 55 из них оказались положительными.
В конце февраля сообщалось, что Белый дом перенес встречу канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом США Дональдом Трампом из-за распространения коронавируса. Курц должен был отправиться в США в понедельник, а на вторник, 3 марта, планировалась встреча с Трампом. Как подтвердил австрийский канцлер, теперь визит отложен на неопределенный срок.
Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер посоветовал, чтобы не способствовать распространению заболевания, не ходить к врачу и не вызывать скорую помощь при симптомах заражения новым типом коронавируса, а вместо этого звонить на специальную горячую линию.
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