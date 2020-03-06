В Австрии число случаев заражения коронавирусом достигло 55

"Это сейчас единственное оружие". Мифы и правда о коронавирусе

"Это сейчас единственное оружие". Мифы и правда о коронавирусе

Согласно последним данным, размещенным на сайте ведомства, к данному моменту в Австрии провели 4 тысячи тестов на коронавирус, 55 из них оказались положительными.

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер посоветовал, чтобы не способствовать распространению заболевания, не ходить к врачу и не вызывать скорую помощь при симптомах заражения новым типом коронавируса, а вместо этого звонить на специальную горячую линию.