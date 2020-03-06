Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T18:33+0300
https://ria.ru/20200306/1568264263.html
В администрации одного из районов Дагестана прошли обыски
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

В администрации одного из районов Дагестана прошли обыски

18:19 06.03.2020 (обновлено: 18:33 06.03.2020)
437
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Обыски прошли в администрации Ахтынского района Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе муниципалитета.
"Обыски уже завершились, но причину проведения оперативных мероприятий мы пока назвать не можем", - рассказал собеседник агентства.
С приходом на пост главы Дагестана бывшего вице-спикера Госдумы и руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева в республике началась масштабная антикоррупционная зачистка. Был задержан ряд высокопоставленных чиновников, в том числе верхушка правительства – уже бывшие премьер-министр, два его зама, министр образования, а также мэр, главный архитектор Махачкалы и ряд других чиновников. После этого Васильев заявил, что не намерен продолжать "репрессивную" практику в отношении министров, но выступает за объективный контроль.
Глава администрации МО Докузпаринский район Абдурагим Алискеров
17 мая 2019, 15:32
Главу района Дагестана заподозрили в покупке должности
600000
Обсудить 0
Владимир ВасильевМахачкалаРеспублика ДагестанПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пассажир убил таксиста и сжег его вместе с автомобилем под Пензой
Российские рубли
В Москве продавщица получила по ошибке два миллиона рублей и исчезла
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин пошутил в ответ на фразу о его "большом доме"
Предприниматель Олег Тиньков
Тиньков раскрыл детали работы по налоговым претензиям США
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости госслужащих
Виктор Медведчук
Медведчук оценил слова премьера Украины о поставках воды в Крым
Симферополь
Крымские татары осудили заявление "Меджлиса"* о митинге в Симферополе
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время визита в Казахстан
Медведев обсудил в Казахстане вопросы безопасности
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Упоминание Бога в Конституции справедливо, заявил муфтий Дагестана
Сотрудник полиции
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве
Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса
Мишустин пообещал россиянке, что расскажет министрам про ее бизнес
Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. 1 ноября 2018
Власти США намерены собирать ДНК задержанных мигрантов
Актер Михаил Ефремов
Жена Михаила Ефремова прокомментировала инцидент с актером в Пулково
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи
Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько
Главу Росавиации назначили первым замминистра транспорта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
22:29Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
22:28Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до девяти
Лента новостейМолния