В администрации одного из районов Дагестана прошли обыски

МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Обыски прошли в администрации Ахтынского района Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе муниципалитета.
"Обыски уже завершились, но причину проведения оперативных мероприятий мы пока назвать не можем", - рассказал собеседник агентства.
С приходом на пост главы Дагестана бывшего вице-спикера Госдумы и руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева в республике началась масштабная антикоррупционная зачистка. Был задержан ряд высокопоставленных чиновников, в том числе верхушка правительства – уже бывшие премьер-министр, два его зама, министр образования, а также мэр, главный архитектор Махачкалы и ряд других чиновников. После этого Васильев заявил, что не намерен продолжать "репрессивную" практику в отношении министров, но выступает за объективный контроль.
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