Тиньков раскрыл детали работы по налоговым претензиям США

ЛОНДОН, 6 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Российский бизнесмен Олег Тиньков, которому выдвинуты обвинения в подаче ложных налоговых сведений в США, заявил, что над вопросами по налоговым претензиям работают юристы.
Сам бизнесмен борется с острой формой лейкемии, которую ему диагностировали в октябре, говорится в заявлении банкира. По его словам, он отошел от оперативного управления бизнесом два года назад.
"Слава Богу, с моим бизнесом все хорошо. Там прекрасная команда во главе с Оливером (Хьюзом – ред.), и факт, что я уже пару лет, как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен", - заявил банкир.
"Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, своё тело, друзей и вашу поддержку!", - говорится в заявлении.
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