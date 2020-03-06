Тиньков раскрыл детали работы по налоговым претензиям США

"Слава Богу, с моим бизнесом все хорошо. Там прекрасная команда во главе с Оливером (Хьюзом – ред.), и факт, что я уже пару лет, как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен", - заявил банкир.