Путин назвал основные качества, которыми должен обладать человек

ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает главными качествами в человеке чувство добра и справедливости, отметив, что каждая мать лучше знает, какие черты стоит прививать ребенку.
На встрече с представительницами общественности в Иванове Путина спросили, какие качества необходимо развивать в ребенке, чтобы он в будущем смог стать президентом. "Любая мама лучше меня знает, какие качества нужно прививать своему сыну", - ответил он.
"Самое главное, чтоб он был добрым, порядочным человеком, чтобы он любил и был любимым. Для этого нужны душевные качества прежде всего. Кроме женщины, кроме мамы никто не в состоянии... Конечно, роль отца - очень велика. Я для себя отдаю в этом отчет. Очень велика. Но все самое основное в человеке закладывается с первых дней его жизни. Это же, когда психологи говорят: "Все идет из семьи". Все идет от мамы. Это 100%. Потом уже все накладывается. И накладывается постепенно так, что роль женщины здесь уникальная", - добавил президент.
По его словам, самая главная основа в человеке - это чувство добра и справедливости, без которых ничего невозможно. "Нужно ли стремиться к тому, чтоб обязательно быть президентом? Если он захочет, надеюсь, что у него будут все шансы добиться этой цели. И, конечно же, всегда нужно ставить сверхзадачи, но, повторяю, главное, чтобы был успешным и счастливым", - заключил Путин.