Путин назвал основные качества, которыми должен обладать человек

"Самое главное, чтоб он был добрым, порядочным человеком, чтобы он любил и был любимым. Для этого нужны душевные качества прежде всего. Кроме женщины, кроме мамы никто не в состоянии... Конечно, роль отца - очень велика. Я для себя отдаю в этом отчет. Очень велика. Но все самое основное в человеке закладывается с первых дней его жизни. Это же, когда психологи говорят: "Все идет из семьи". Все идет от мамы. Это 100%. Потом уже все накладывается. И накладывается постепенно так, что роль женщины здесь уникальная", - добавил президент.