В МИД Франции оценили договоренности России и Турции по Идлибу

"Франция и ее партнеры по ЕС принимают к сведению заключение договора между Россией и Турцией вчера. Важно, чтобы это соглашение могло привести к эффективному немедленному прекращению боевых действий, которое было бы прочным и поддающимся проверке", - сказал представитель МИД Франции на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос РИА Новости.