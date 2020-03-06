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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T17:54+0300
https://ria.ru/20200306/1568262815.html
В МИД Франции оценили договоренности России и Турции по Идлибу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_0:81:3334:1956_1036x0_80_0_0_efef4af1361c0d4a2e79061576be18bd.jpg
РИА Новости

В МИД Франции оценили договоренности России и Турции по Идлибу

17:54 06.03.2020
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© Фото : SANAПровинция Идлиб
Провинция Идлиб
© Фото : SANA
Провинция Идлиб
ПАРИЖ, 6 мар – РИА Новости. МИД Франции, комментируя заключение договоренностей между РФ и Турцией по ситуации в сирийском Идлибе, отметил важность немедленного прекращения боевых действий.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли в четверг в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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"Франция и ее партнеры по ЕС принимают к сведению заключение договора между Россией и Турцией вчера. Важно, чтобы это соглашение могло привести к эффективному немедленному прекращению боевых действий, которое было бы прочным и поддающимся проверке", - сказал представитель МИД Франции на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы повторяем наш призыв обеспечить полное уважение международного гуманитарного права, защиту гражданского населения и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи", - отметил представитель ведомства.
Франция мобилизует как на национальном, так и на европейском уровне усиленную гуманитарную помощь гражданским лицам в регионе Идлиб, в то время как около миллиона человек стали перемещенными лицами и живут в чрезвычайно трудных условиях, добавил он.
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Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Война в СирииИдлиб (мухафаза)МИД Франции‎Владимир ПутинФранцияВ мире
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