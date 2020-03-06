В МИД Франции оценили договоренности России и Турции по Идлибу

ПАРИЖ, 6 мар – РИА Новости. МИД Франции, комментируя заключение договоренностей между РФ и Турцией по ситуации в сирийском Идлибе, отметил важность немедленного прекращения боевых действий.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли в четверг в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
"Франция и ее партнеры по ЕС принимают к сведению заключение договора между Россией и Турцией вчера. Важно, чтобы это соглашение могло привести к эффективному немедленному прекращению боевых действий, которое было бы прочным и поддающимся проверке", - сказал представитель МИД Франции на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы повторяем наш призыв обеспечить полное уважение международного гуманитарного права, защиту гражданского населения и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи", - отметил представитель ведомства.