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2020-03-06T17:52+0300
https://ria.ru/20200306/1568262645.html
Предполагаемые останки Левченко будут идентифицировать в Рязани
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РИА Новости

Предполагаемые останки Левченко будут идентифицировать в Рязани

17:52 06.03.2020
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Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела "Сети"*
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети*
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела "Сети"*
ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Останки человека, обнаруженные в лесу близ деревни Лопухи в Рязанской области, будут идентифицировать в Рязани, заявил в пятницу РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 4 марта вблизи деревни Лопухи обнаружены скелетированные останки человека, присыпанные землей, следствие в ходе судебных экспертиз намерено установить, принадлежат ли они Екатерине Левченко. Девушка, пропавшая в Пензе в 2017 году, по одной из версий, была знакомой фигурантов дела "Сети"*.
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
Вчера, 08:00
Оппозиция скрывала убийства в деле "Сети"* во имя борьбы с Кремлем
"В Рязани", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, где будут идентифицировать останки.
СУСК по Пензенской области ранее возбудило уголовное дело об убийстве Екатерины Левченко, которая в возрасте 19 лет пропала в Пензе в 2017 году. В то же время рязанские следователи расследуют убийство мужчины, тело которого было найдено в 2017 году в Рязанской области.
Ранее "Медуза" сообщила, что фигурант дела организации "Сеть"*, скрываясь за границей, признался в причастности к убийству Левченко и ее молодого человека Артема Дорофеева, а также назвал других соучастников преступления. Останки Дорофеева в конце 2017 года нашли в лесу под Рязанью с признаками насильственной смерти. Впоследствии прокуратура области получила от родителей Левченко заявление с просьбой проверить осужденных по делу "Сети"* на причастность к ее исчезновению.
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
5 марта, 01:01
Источник раскрыл детали обнаружения останков в лесу под Рязанью
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение.
По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность.
Как сообщил источник, суд установил, что участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнял источник.
*Запрещенная в России террористическая организация
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
20 февраля, 14:25
Песков: дело "Сети"* на коллегии ФСБ с участием Путина не обсуждалось
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Екатерина ЛевченкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Рязанская областьПроисшествия
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