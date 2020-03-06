Синоптики пообещали россиянам новые температурные рекорды

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. На предстоящих выходных в нескольких российских регионах будут побиты температурные рекорды. С таким прогнозом На предстоящих выходных в нескольких российских регионах будут побиты температурные рекорды. С таким прогнозом выступили синоптики из центра "Фобос"

"В праздничные дни теплый воздух из Южной Европы продолжит поступать на Русскую равнину. Обновятся давние температурные рекорды, на Юге установится по-настоящему летняя погода", — сообщили специалисты.

Синоптики пообещали москвичам до 11 градусов тепла на праздники. Погода будет облачной — также возможен небольшой дождь. Петербургу следует готовиться к "неустойчивым прояснениям" и небольшим осадкам.

"На Русском Севере граница между весной и зимой пройдет по Полярному кругу: севернее – небольшой мороз и снегопады, южнее – снег с дождем и оттепели", — сообщается на сайте.

Так, в Мурманске и Нарьян-Маре ожидается до пяти градусов мороза, в Архангельске до семи, а в Сыктывкаре и Вологде от нуля до пяти градусов выше нуля.

Жителям Черноземья метеорологи пообещали до 16 градусов тепла — такая температура будет в Воронеже, Курске и Белгороде. Поволжью следует ждать солнечную и теплую погоду: в Нижнем Новгороде столбик термометра поднимется до восьми-десяти градусов, в Саранске и Ульяновске будет до 10-12 градусов тепла, в Астрахани в понедельник — до 14.

"На Юге, в антициклоне, будет солнечно и тепло по-летнему", — отмечают синоптики.

Так, в Ростове, Краснодаре и Ялте температура поднимется до 20-24 градусов выше нуля.

Урал окажется на южной периферии циклонов, поэтому здесь далеко не везде будут осадки. Однако жителям Челябинска и Тюмени следует готовиться к снегу с дождем и 2-5 градусам тепла. В Екатеринбурге температура будет около нулевых значений, осадки же будут незначительными.

В то же время потепление в Сибири не позволит столбику термометра подняться выше нуля: в воскресенье и понедельник в Омске следует ждать от нуля до пяти градусов мороза, в Новосибирске и Красноярске — от трех до пяти.

"Погоду в Западной Сибири будут определять циклонические вихри, которые принесут потепление, сильный ветер и непродолжительные снегопады", — сообщают специалисты.