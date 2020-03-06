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2020-03-06T17:43+0300
https://ria.ru/20200306/1568261933.html
Совфед может обсудить временный отказ от зарубежных командировок
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РИА Новости

Совфед может обсудить временный отказ от зарубежных командировок

17:43 06.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Совет Федерации 10 марта на заседании Совета палаты может обсудить возможность временного отказа от зарубежных командировок в связи с ситуацией с коронавирусом в целом ряде стран, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Не исключено, что во вторник на Совете палаты обсудим обстановку с коронавирусом и, как наши коллеги в Госдуме, можем принять решение о временном отказе от зарубежных поездок. Я думаю, надо каждый раз смотреть по ситуации - если в поездке нет экстренной необходимости, то можно и не ездить", - заявил сенатор.
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Вместе с тем он призвал относиться к сложившейся ситуации "со здравым смыслом". "Есть меры гигиены, и при их соблюдении командировки могут осуществляться", - полагает Тимченко.
Пока в Совфеде, отметил он, не идёт речь ни об отмене поездок, ни об отказе от приёма иностранных делегаций.
Сенатор также заявил, что руководство Совфеда не будет принуждать сенаторов, вернувшихся из поездок в неблагополучные по коронавирусу страны, обеспечивать режим самоизоляции.
"Меры, о которых говорится во вчерашнем указе мэра Москвы, носят не обязательный, а рекомендательный формат. В соответствии с конституцией, каждый гражданин имеет право на свободу передвижения", - подчеркнул Тимченко.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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Коронавирус COVID-19РоссияВячеслав ТимченкоСовет Федерации РФГосдума РФВОЗКитайВ мире
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