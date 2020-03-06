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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T17:22+0300
https://ria.ru/20200306/1568260714.html
Ситуация в Идлибе остается стабильной
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567691881_0:3:600:341_1036x0_80_0_0_d67569a1f64fbb1e64b9a87dc2abd6a8.jpg
РИА Новости

Ситуация в Идлибе остается стабильной

17:22 06.03.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинБлокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо (М5) в провинции Идлиб в Сирии
Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо (М5) в провинции Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо (М5) в провинции Идлиб в Сирии. Архивное фото
ПРОВИНЦИЯ ИДЛИБ, 6 мар - РИА Новости. Режим прекращения огня в районе Саракеб и на юго-западе провинции Идлиб стабильно сохраняется. Сирийская армия и протурецкие незаконные бандформирования остаются на своих позициях, при этом какие-либо боевые действия остановлены, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Вчера, 08:41Сказано в эфире
"Очень сложно". Военный эксперт о ситуации в ИдлибеПрезиденты России и Турции договорились о прекращении огня в Сирии. Проблемы еще остаются, но принято важное решение, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин.
С полуночи пятницы боестолкновения прекратились. Не слышно работы авиации и артиллерии. Положение на отрезке трассы М5 от города Хама до Саракеба, за который последние дни шли ожесточенные бои, также стабильное. Однако движение гражданского транспорта пока еще ограничено.
Сирийская армия сумела отбить все атаки на город Саракеб, расположенный на пересечении трасс Алеппо-Дамаск и Алеппо-Латакия. Террористы более недели непрерывно атаковали стратегически важный населенный пункт и его окрестности. Бои продолжались вплоть до начала режима прекращения огня.
Террористы за час до вступления в силу российско-турецких договоренностей нанесли интенсивный артиллерийский обстрел. Боевики наносили удары как по трассе М5 (Дамаск-Алеппо), так и по объездной дороге. В результате не меньше пяти машин было уничтожено.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)
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