Ситуация в Идлибе остается стабильной

Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо (М5) в провинции Идлиб в Сирии. Архивное фото

Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо (М5) в провинции Идлиб в Сирии

ПРОВИНЦИЯ ИДЛИБ, 6 мар - РИА Новости. Режим прекращения огня в районе Саракеб и на юго-западе провинции Идлиб стабильно сохраняется. Сирийская армия и протурецкие незаконные бандформирования остаются на своих позициях, при этом какие-либо боевые действия остановлены, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб . По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

С полуночи пятницы боестолкновения прекратились. Не слышно работы авиации и артиллерии. Положение на отрезке трассы М5 от города Хама до Саракеба, за который последние дни шли ожесточенные бои, также стабильное. Однако движение гражданского транспорта пока еще ограничено.

Сирийская армия сумела отбить все атаки на город Саракеб, расположенный на пересечении трасс Алеппо-Дамаск и Алеппо-Латакия. Террористы более недели непрерывно атаковали стратегически важный населенный пункт и его окрестности. Бои продолжались вплоть до начала режима прекращения огня.