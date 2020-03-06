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Мишустин пообещал россиянке, что расскажет министрам про ее бизнес
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РИА Новости

Мишустин пообещал россиянке, что расскажет министрам про ее бизнес

17:21 06.03.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса
Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал предпринимателю из подмосковного Домодедово Александре Закировой, которая вместе с мужем занимается производством игрушек из дерева, в том числе кукольных домиков, рассказать членам кабмина о ее товарах.
"Вам я желаю успехов и удачи. Оставьте, пожалуйста, информацию, где можно ваши кукольные домики купить. Я распространю это среди членов правительства", - пообещал Мишустин в ходе встречи с представительницами малого и среднего бизнеса в преддверии 8 Марта.
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В ходе встречи Закирова рассказала, что ее продукция пользуется спросом не только в России, но и за рубежом, и поинтересовалась, могут ли самозанятые сотрудничать с иностранными партнерами и принимать от них платежи. Премьер-министр ответил утвердительно.
"Конечно можете. Разъяснение было от министерства финансов о том, что самозанятые, для того, чтобы соответствующим образом выплачивать 4% в отношениях с физическими лицами и 6% в отношениях с юридическими лицами, могут принимать абсолютно оплату от иностранных юридических лиц и платить такую же ставку, никаких проблем здесь нет", - сказал он.
Мишустин также оценил тематику работы. "Очень интересно то, что вы делаете, кукольные домики - это звучит замечательно, надеюсь, ваш бизнес вырастет", - сказал он.
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РоссияМихаил МишустинПравительство РФОбществоЭкономика
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