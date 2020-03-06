Мишустин пообещал россиянке, что расскажет министрам про ее бизнес

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал предпринимателю из подмосковного Домодедово Александре Закировой, которая вместе с мужем занимается производством игрушек из дерева, в том числе кукольных домиков, рассказать членам кабмина о ее товарах.

"Вам я желаю успехов и удачи. Оставьте, пожалуйста, информацию, где можно ваши кукольные домики купить. Я распространю это среди членов правительства", - пообещал Мишустин в ходе встречи с представительницами малого и среднего бизнеса в преддверии 8 Марта.

В ходе встречи Закирова рассказала, что ее продукция пользуется спросом не только в России, но и за рубежом, и поинтересовалась, могут ли самозанятые сотрудничать с иностранными партнерами и принимать от них платежи. Премьер-министр ответил утвердительно.

"Конечно можете. Разъяснение было от министерства финансов о том, что самозанятые, для того, чтобы соответствующим образом выплачивать 4% в отношениях с физическими лицами и 6% в отношениях с юридическими лицами, могут принимать абсолютно оплату от иностранных юридических лиц и платить такую же ставку, никаких проблем здесь нет", - сказал он.