В Петербурге продают "заговоренную от коронавируса" воду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Вязаная плюшевая игрушка в форме коронавируса выставлена на продажу в Петербурге за 2 тысячи рублей, объявление размещено на интернет-ресурсе бесплатных объявлений. Также там продается "заговоренная" от коронавируса вода.

Как пояснил автор игрушки РИА Новости, она связана крючком из плюшевой пряжи. "На изготовление "коронавируса" по картинкам из интернета ушло около двух дней… Пока он существует в единственном экземпляре, серийное производство не планируется", - рассказал собеседник агентства.