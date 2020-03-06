В Совфеде ждут делегацию из Франции, несмотря на коронавирус

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Совете Федерации ждут визита делегации комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам в конце марта, несмотря на обстановку с коронавирусом, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев

Рабочий визит делегации комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам во главе с ее председателем Кристианом Камбоном должен состояться 29 марта - 1 апреля, визит организован как ответный, по приглашению Совфеда.

"По нашей линии визит не отменяется, ждем французов, как договаривались", - сказал Косачев.

Он также сообщил, что отменились заседания в Париже комиссий ПАСЕ по политическим и по юридическим вопросам, в которых планировали принять участие российские сенаторы.