Ученые объяснили, почему полезно выпить кофе перед принятием решения

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Американские психологи проанализировали влияние кофеина на стиль мышления и выяснили, что это вещество активизирует так называемое конвергентное мышление, отвечающее за нахождение конкретных решений. Результаты исследования Американские психологи проанализировали влияние кофеина на стиль мышления и выяснили, что это вещество активизирует так называемое конвергентное мышление, отвечающее за нахождение конкретных решений. Результаты исследования опубликованы в журнале Consciousness and Cognition.

Кофе является самым распространенным психотропным продуктом в мире. Например, в США среди взрослых людей 85 процентов выпивают как минимум одну чашку кофе в день. Известно, что кофеин повышает концентрацию внимания, двигательный и эмоциональный тонус, однако влияние его на творческое мышление и способность человека находить решение проблемы или выход из ситуации ранее не изучалось.

Психологи Дарья Забелина из Арканзасского университета и Пол Сильвия (Paul Silvia) из Университета Северной Каролины в Гринсборо изучили, как влияет кофеин на два типа мышления человека — конвергентный и дивергентный. Первый отвечает за поиск конкретного решения проблемы, нахождение одного "правильного" ответа. Второй, наоборот, создает поток идей, генерирует набор интересных и оригинальных решений. Он характерен именно для творческих людей.

"В западных культурах кофеин стереотипно ассоциируется с творческими занятиями и образом жизни. Писателя представляют чаще с кружкой кофе в руке, а программиста — с энергетическим напитком", — приводятся в пресс-релизе Арканзасского университета слова первого автора статьи, Дарьи Забелиной, доцента кафедры психологии.

Для исследования были отобраны 80 добровольцев, которые ежедневно получали случайным образом либо таблетку кофеина в 200 миллиграммов, эквивалентную одной чашке крепкого кофе, либо плацебо. Затем они проходили стандартные тесты на оценку уровней конвергентного и дивергентного мышления, рабочей памяти и настроения.

Результаты показали, что кофеин не оказывает влияния на дивергентное мышление, то есть не стимулирует творчество. Зато он повышает способность концентрироваться и решать проблемы.

"Двести миллиграммов кофеина значительно улучшили решение проблем, однако не повлияли на творческое мышление, но и не ухудшили ситуацию, так что продолжайте пить кофе, это не помешает вашим способностям", — говорит Забелина.

Ученые также отмечают, что кофеин не оказал значительного влияния на рабочую память, зато улучшил настроение.