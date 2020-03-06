Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T18:22+0300
https://ria.ru/20200306/1568259316.html
Ученые объяснили, почему полезно выпить кофе перед принятием решения
https://cdn24.img.ria.ru/images/156325/75/1563257520_0:33:1023:608_1036x0_80_0_0_eea4d0af965a7cf220fb2035210bbfd4.jpg
РИА Новости

Ученые объяснили, почему полезно выпить кофе перед принятием решения

17:00 06.03.2020 (обновлено: 18:22 06.03.2020)
3738
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/belchonock/SergeyNivensЧашка кофе и мозг
Чашка кофе и мозг
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/belchonock/SergeyNivens
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Американские психологи проанализировали влияние кофеина на стиль мышления и выяснили, что это вещество активизирует так называемое конвергентное мышление, отвечающее за нахождение конкретных решений. Результаты исследования опубликованы в журнале Consciousness and Cognition.
Кофе является самым распространенным психотропным продуктом в мире. Например, в США среди взрослых людей 85 процентов выпивают как минимум одну чашку кофе в день. Известно, что кофеин повышает концентрацию внимания, двигательный и эмоциональный тонус, однако влияние его на творческое мышление и способность человека находить решение проблемы или выход из ситуации ранее не изучалось.
Психологи Дарья Забелина из Арканзасского университета и Пол Сильвия (Paul Silvia) из Университета Северной Каролины в Гринсборо изучили, как влияет кофеин на два типа мышления человека — конвергентный и дивергентный. Первый отвечает за поиск конкретного решения проблемы, нахождение одного "правильного" ответа. Второй, наоборот, создает поток идей, генерирует набор интересных и оригинальных решений. Он характерен именно для творческих людей.
"В западных культурах кофеин стереотипно ассоциируется с творческими занятиями и образом жизни. Писателя представляют чаще с кружкой кофе в руке, а программиста — с энергетическим напитком", — приводятся в пресс-релизе Арканзасского университета слова первого автора статьи, Дарьи Забелиной, доцента кафедры психологии.
Чашка кофе
29 октября 2019, 09:07РИА Наука
Ученые рассказали о пользе регулярного употребления кофе
Для исследования были отобраны 80 добровольцев, которые ежедневно получали случайным образом либо таблетку кофеина в 200 миллиграммов, эквивалентную одной чашке крепкого кофе, либо плацебо. Затем они проходили стандартные тесты на оценку уровней конвергентного и дивергентного мышления, рабочей памяти и настроения.
Результаты показали, что кофеин не оказывает влияния на дивергентное мышление, то есть не стимулирует творчество. Зато он повышает способность концентрироваться и решать проблемы.
"Двести миллиграммов кофеина значительно улучшили решение проблем, однако не повлияли на творческое мышление, но и не ухудшили ситуацию, так что продолжайте пить кофе, это не помешает вашим способностям", — говорит Забелина.
Ученые также отмечают, что кофеин не оказал значительного влияния на рабочую память, зато улучшил настроение.
По мнению авторов, положительное влияние кофеина на способность находить решение вполне согласуется с его другими, уже доказанными когнитивными преимуществами — способностью повышать внимательность, бдительность, сосредоточенность, а также с тем, что кофеин является стимулятором двигательной и мозговой активности.
Приготовление кофе
26 января, 09:37РИА Наука
Ученые нашли рецепт идеального кофе
5162117
Обсудить 1
психологияОткрытия - РИА НаукаСШАПитание
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов
Жена Михаила Ефремова прокомментировала инцидент с актером в Пулково
Человеческий мозг
Ученые назвали простой способ замедлить старение
Президент Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Коронавирус 2019-nCoV
Ученые обнаружили изменения в клинических симптомах коронавируса
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Россияне назвали размер желаемой зарплаты
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Западные СМИ о встрече Путина и Эрдогана: Россия получила, что хотела
Посольство РФ в Литве
Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин пошутил в ответ на фразу о его "большом доме"
Девушка станет известна теперь: в Иваново Путину сделали предложение руки и сердца
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Олег Тиньков
Олег Тиньков признался, что у него острая форма лейкемии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил отказом от переговоров с Россией по Донбассу
Представление в Ньювегейне доклада по расследованию крушения на востоке Украины в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17
Участницы конкурса Краса полиции-2020
Победительницу конкурса "Краса полиции" затравили из-за внешности
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
“Ошибка приведет к краху”. В чем хрупкость договора Путина и Эрдогана
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде озвучили новый план "борьбы" за Крым и Донбасс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
22:29Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
22:28Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до девяти
22:27СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу
22:24В подмосковных Химках обрушилась кровля загоревшейся спортшколы
Лента новостейМолния