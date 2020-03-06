Судья по делу экс-главы Армении Кочаряна отказалась брать самоотвод

Ранее адвокаты Кочаряна представили ходатайство, предложив судье взять самоотвод. Они аргументировали это тем, что сомневаются в ее объективности.

Во вторник Данибекян отложила принятие решения по другому ходатайству защиты Кочаряна - о прекращении его уголовного преследования - до выяснения всех обстоятельств и изучения доказательств.

Ранее адвокат бывшего президента Ованнес Худоян заявил, что с момента возбуждения дела "представителями исполнительной и законодательной властей при активном участии руководителей правоохранительных органов нарушалась презумпция невиновности", это стало одним из оснований для ходатайства. Кроме того, по словам адвоката, Кочаряну вменяется статья, которой в 2008 году не было в Уголовном кодексе. По мнению другого адвоката экс-президента, Арама Орбеляна, нарушение презумпции невиновности исключает возможность дальнейшего рассмотрения дела.