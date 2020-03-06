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Судья по делу экс-главы Армении Кочаряна отказалась брать самоотвод
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РИА Новости

Судья по делу экс-главы Армении Кочаряна отказалась брать самоотвод

16:56 06.03.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСудья Анна Данибекян
Судья Анна Данибекян
© РИА Новости / РИА Новости
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Судья Анна Данибекян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 мар - РИА Новости. Судья ереванского суда Анна Данибекян, рассматривающая дело экс-президента Армении Роберта Кочаряна, отказалась в пятницу брать самоотвод по требованию защиты бывшего главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее адвокаты Кочаряна представили ходатайство, предложив судье взять самоотвод. Они аргументировали это тем, что сомневаются в ее объективности.
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"Ходатайство защиты Кочаряна отклонить", - сказала Данибекян, оглашая свое решение на заседании суда.
Во вторник Данибекян отложила принятие решения по другому ходатайству защиты Кочаряна - о прекращении его уголовного преследования - до выяснения всех обстоятельств и изучения доказательств.
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Ранее адвокат бывшего президента Ованнес Худоян заявил, что с момента возбуждения дела "представителями исполнительной и законодательной властей при активном участии руководителей правоохранительных органов нарушалась презумпция невиновности", это стало одним из оснований для ходатайства. Кроме того, по словам адвоката, Кочаряну вменяется статья, которой в 2008 году не было в Уголовном кодексе. По мнению другого адвоката экс-президента, Арама Орбеляна, нарушение презумпции невиновности исключает возможность дальнейшего рассмотрения дела.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила бывшему президенту Армении Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
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Роберт КочарянАрменияВ мире
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