Чеснок в России в феврале подорожал на 11%

В свою очередь, на 0,8-1,2% выросли цены на живую и охлажденную рыбу, гречневую крупу-ядрицу, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, вермишель, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности, овощные консервы для детского питания, виноградные вина.

Рост цен на тепличные овощи в 2020 году является сезонным и в целом соответствует ожиданиям экспертов: глава ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников говорил ранее журналистам, что снижение цен в сегменте в 2019 году может в 2020 году смениться ростом в пределах 5%. По его мнению, доля производства томатов в 2020 году вырастет благодаря запуску новых теплиц, но объем производства огурцов сохранится или увеличится ненамного.