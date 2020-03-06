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Чеснок в России в феврале подорожал на 11%
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РИА Новости

Чеснок в России в феврале подорожал на 11%

16:49 06.03.2020
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© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкЧеснок
Чеснок
© РИА Новости / Первенцев
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Чеснок. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Чеснок в России в феврале подорожал на 11,1%, цены на огурцы и помидоры выросли на 19,5% и на 12,4% соответственно, сообщается в материалах Росстата.
"Заметно подорожали отдельные виды плодоовощной продукции: свежие огурцы – на 19,5%, помидоры – на 12,4%, чеснок – на 11,1%, виноград – на 8%. Одновременно продолжилось снижение цен на апельсины – на 1,6%", - сообщает ведомство. Больше всего, на 5,9%, среди продовольственных товаров подешевели куриные яйца. Снижение цен отмечалось в подавляющем большинстве регионов. Более всего яйца подешевели в Тыве и Иркутской области - на 17,9% и 17,5% соответственно.
"Среди остальных продовольственных товаров на 1-2,7% снизились цены на свинину, баранину, мясо птицы, рис шлифованный, пшено, на 0,9% - продукцию предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), на 0,4% – рыбу мороженную неразделанную", - говорится в сообщении.
В свою очередь, на 0,8-1,2% выросли цены на живую и охлажденную рыбу, гречневую крупу-ядрицу, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, вермишель, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности, овощные консервы для детского питания, виноградные вина.
Чеснок
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Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка предполагал, что одним из возможных последствий распространения коронавируса в Китае для российских потребителей в случае отказа от импорта китайских продуктов может стать дефицит чеснока. Доля поставок этого продукта на российский рынок они оценивали в 80%. Минсельхоз не согласился с такими ожиданиями: дефицита чеснока в России из-за китайского коронавируса не будет, российские аграрии справятся с его производством, сообщал журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.
Рост цен на тепличные овощи в 2020 году является сезонным и в целом соответствует ожиданиям экспертов: глава ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников говорил ранее журналистам, что снижение цен в сегменте в 2019 году может в 2020 году смениться ростом в пределах 5%. По его мнению, доля производства томатов в 2020 году вырастет благодаря запуску новых теплиц, но объем производства огурцов сохранится или увеличится ненамного.
202111
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