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Путин оценил идею увековечить память о труде женщин в Иваново в войну
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РИА Новости

Путин оценил идею увековечить память о труде женщин в Иваново в войну

16:31 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с местными жителями в городе Иваново
Президент РФ Владимир Путин общается с местными жителями в городе Иваново
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин общается с местными жителями в городе Иваново. Архивное фото
ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею об увековечивании памяти о труде женщин в Иванове в годы Великой Отечественной войны.
"Не думаю, что все возможно, но такие вопросы точно в нашей с вами компетенции... Если мне память не изменяет, процентов 80 всего обмундирования Красной Армии производилось в Иваново. Такая цифра. В три смены работали, больше чем в три смены. Поэтому если не Иваново, то тогда какие города еще могут заслуживать такого звания. Конечно, обязательно рассмотрим, я думаю, что решим положительно", - ответил Путин на просьбу одной из жительниц Ивановской области об увековечивании памяти о труде женщин в Иваново в годы Великой Отечественной войны, озвученную в ходе встречи с представителями общественности.
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