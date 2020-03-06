Путин оценил идею увековечить память о труде женщин в Иваново в войну

ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею об увековечивании памяти о труде женщин в Иванове в годы Великой Отечественной войны.
"Не думаю, что все возможно, но такие вопросы точно в нашей с вами компетенции... Если мне память не изменяет, процентов 80 всего обмундирования Красной Армии производилось в Иваново. Такая цифра. В три смены работали, больше чем в три смены. Поэтому если не Иваново, то тогда какие города еще могут заслуживать такого звания. Конечно, обязательно рассмотрим, я думаю, что решим положительно", - ответил Путин на просьбу одной из жительниц Ивановской области об увековечивании памяти о труде женщин в Иваново в годы Великой Отечественной войны, озвученную в ходе встречи с представителями общественности.