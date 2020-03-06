Почему Конституция должна быть однозначной

Вчера на встрече с парламентариями президент России В. Путин заявил : крайне важно, чтобы Конституция объединяла людей вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона.

"Думаю, что у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой проект поправок", — сказал президент, добавив, что авторами закона должны стать "сами россияне".

Сказал он это на фоне интенсивных общественных дискуссий. Эти дискуссии сопровождают как предлагаемые поправки к Конституции (особенно достается, что очень характерно, не какой-то практической конкретике, а гуманитарной части: о предках, передавших ныне живущим веру в Бога, о правопреемственности сегодняшней России от СССР , о государствообразующей роли русского народа), так и вообще общественно-политическую повестку (сейчас на пальме первенства в этой весовой категории, кажется, сидит о. Д. Смирнов с яркими тезисами о женском образовании).

Все эти дискуссии, к сожалению, объединяет одно: они крайне интенсивны, но совершенно не конструктивны. То есть почти никто из лидеров обсуждений не пытается не то что "уточнять дефиниции", но и вообще не ставит цель устранить противоречия. Свою цель дискутирующие, как правило, видят строго в противоположном: обозначить противоречия поярче.

С нетерпением дождавшись хайпового повода, все наперегонки выкатывают на виртуальные передовые виртуальную артиллерию и начинают палить по противникам готовыми и эмоциональными риторическими пакетами. Кажется, что эти залпы призваны окончательно уничтожить позиции противника, но, поскольку битвы происходят строго в словесном и эмоциональном пространстве, едва оседает дым, оказывается, что противник невредим и так же метко палит в ответ.

Происходит это, если честно, тоже по простой причине. На самом деле мишенью носителей Несгибаемо Принципиальной Позиции являются вовсе не противники, а собственные же сторонники. Они же — сектор на трибунах, болельщики, группа поддержки. Это в своих, в единомышленников, а вовсе не в оппонентов летят филиппики, сарказмы, обвинения и издевки. Это они, сторонники, оплачивают труд своих трибунов лайками, цитированием, поддержкой и просто донатами.

...Что тут, как представляется, самое важное.

Мы живем в довольно специфическую эпоху, когда жизнь тотально пронизана так называемыми медиа. Не информацией в старом добром смысле слова — то есть какими-то сообщениями, несущими, предположительно, новые для слушателя/читателя/зрителя знания. Нет, информация в старом смысле слова прозябает где-то на задворках общественного внимания.

Центр же и основную поляну занимает именно "медийка" — то есть особая арена, на которой схлестываются не факты, не точки зрения и даже не конкурирующие "картины мироздания". А просто эмоциональные посылы с противоположным зарядом, завернутые в информационные поводы.

Почему так происходит — удручающе понятно: потому что "простота бьет сложность". Кто-то из авторов научпопа в прошлом веке едко заметил, что "каждая формула уменьшает количество читателей вдвое". Применительно к нынешней эпохе всепроникающей "медийки" это работает с безжалостной точностью: лидерами по аудитории в любом секторе мировоззрения, за немногими исключениями, являются те, кто вообще далек от формул, цельных мировоззрений и концепций. У этих "лидеров рыночной площади" есть пафос и сарказм, которые а) усваиваются куда проще и б) практически неуязвимы для критики.

Говоря проще, мы сейчас имеем дело с максимально токсичным инфополем. Какую несомненную, казалось бы, ценность на нем ни задекларируй — всегда найдется возможность воспринять ее с возмущением и сарказмом. Нет, серьезно. Рассуждение типа "В проекте Конституции записано, что "дети — достояние России". Ага, значит, дети — это казенное имущество?!!" — не шутка, а печальная правда.

Токсичное инфополе, что самое жуткое — не просто выбирает самые болезненные, радикальные, непримиримые трактовки любых событий и заявлений. Оно еще и занимается отрицательным отбором самих заявлений и событий. Говоря грубо, открытие трех заводов никого не волнует. Закрытие трех заводов — отличный повод для хайпа и медийной волны национального масштаба. Заявление "любите друг друга, уважайте друг друга" — привлечет полтора читателя. Заявление "не нужно девочкам образование" — сделает кассу.

Еще в XX веке, конечно, журналистами было замечено, что "хорошие новости — это плохие новости", то есть что никого не интересуют скучные позитивные события и мнения, не несущие никакой угрозы аудитории. Но в XX веке "медийки" в нашей жизни было куда меньше — сейчас же мы не вполне свободны от нее, даже когда спим.

Впрочем, у этой проблемы есть и другая сторона. В свое время, в конце нулевых, был популярен мем "Нургалиев разрешил!". Суть дела: после заявления тогдашнего главы МВД о том, что гражданин имеет право на самооборону, даже если на него напали сотрудники милиции, — некий житель Перми расценил это как индульгенцию на то, чтобы самому атаковать и бить милиционеров. И реализовал на практике.

То есть имеются и те, кто расценят любую "новую сущность" в Конституции как своего рода мандат: упоминание Бога — как право преследовать атеистов, правопреемственность от СССР — как повод требовать "компенсаций за развал Советского Союза" и так далее.