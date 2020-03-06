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Почему Конституция должна быть однозначной
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РИА Новости

Почему Конституция должна быть однозначной

16:45 06.03.2020 (обновлено: 17:03 06.03.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Вчера на встрече с парламентариями президент России В. Путин заявил: крайне важно, чтобы Конституция объединяла людей вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона.
"Думаю, что у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой проект поправок", — сказал президент, добавив, что авторами закона должны стать "сами россияне".
Сказал он это на фоне интенсивных общественных дискуссий. Эти дискуссии сопровождают как предлагаемые поправки к Конституции (особенно достается, что очень характерно, не какой-то практической конкретике, а гуманитарной части: о предках, передавших ныне живущим веру в Бога, о правопреемственности сегодняшней России от СССР, о государствообразующей роли русского народа), так и вообще общественно-политическую повестку (сейчас на пальме первенства в этой весовой категории, кажется, сидит о. Д. Смирнов с яркими тезисами о женском образовании).
Все эти дискуссии, к сожалению, объединяет одно: они крайне интенсивны, но совершенно не конструктивны. То есть почти никто из лидеров обсуждений не пытается не то что "уточнять дефиниции", но и вообще не ставит цель устранить противоречия. Свою цель дискутирующие, как правило, видят строго в противоположном: обозначить противоречия поярче.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Вчера, 01:15
Путин: все россияне хотят процветания страны
С нетерпением дождавшись хайпового повода, все наперегонки выкатывают на виртуальные передовые виртуальную артиллерию и начинают палить по противникам готовыми и эмоциональными риторическими пакетами. Кажется, что эти залпы призваны окончательно уничтожить позиции противника, но, поскольку битвы происходят строго в словесном и эмоциональном пространстве, едва оседает дым, оказывается, что противник невредим и так же метко палит в ответ.
Происходит это, если честно, тоже по простой причине. На самом деле мишенью носителей Несгибаемо Принципиальной Позиции являются вовсе не противники, а собственные же сторонники. Они же — сектор на трибунах, болельщики, группа поддержки. Это в своих, в единомышленников, а вовсе не в оппонентов летят филиппики, сарказмы, обвинения и издевки. Это они, сторонники, оплачивают труд своих трибунов лайками, цитированием, поддержкой и просто донатами.
...Что тут, как представляется, самое важное.

Мы живем в довольно специфическую эпоху, когда жизнь тотально пронизана так называемыми медиа. Не информацией в старом добром смысле слова — то есть какими-то сообщениями, несущими, предположительно, новые для слушателя/читателя/зрителя знания. Нет, информация в старом смысле слова прозябает где-то на задворках общественного внимания.

Центр же и основную поляну занимает именно "медийка" — то есть особая арена, на которой схлестываются не факты, не точки зрения и даже не конкурирующие "картины мироздания". А просто эмоциональные посылы с противоположным зарядом, завернутые в информационные поводы.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Вчера, 00:37
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Почему так происходит — удручающе понятно: потому что "простота бьет сложность". Кто-то из авторов научпопа в прошлом веке едко заметил, что "каждая формула уменьшает количество читателей вдвое". Применительно к нынешней эпохе всепроникающей "медийки" это работает с безжалостной точностью: лидерами по аудитории в любом секторе мировоззрения, за немногими исключениями, являются те, кто вообще далек от формул, цельных мировоззрений и концепций. У этих "лидеров рыночной площади" есть пафос и сарказм, которые а) усваиваются куда проще и б) практически неуязвимы для критики.
Говоря проще, мы сейчас имеем дело с максимально токсичным инфополем. Какую несомненную, казалось бы, ценность на нем ни задекларируй — всегда найдется возможность воспринять ее с возмущением и сарказмом. Нет, серьезно. Рассуждение типа "В проекте Конституции записано, что "дети — достояние России". Ага, значит, дети — это казенное имущество?!!" — не шутка, а печальная правда.
Токсичное инфополе, что самое жуткое — не просто выбирает самые болезненные, радикальные, непримиримые трактовки любых событий и заявлений. Оно еще и занимается отрицательным отбором самих заявлений и событий. Говоря грубо, открытие трех заводов никого не волнует. Закрытие трех заводов — отличный повод для хайпа и медийной волны национального масштаба. Заявление "любите друг друга, уважайте друг друга" — привлечет полтора читателя. Заявление "не нужно девочкам образование" — сделает кассу.
Еще в XX веке, конечно, журналистами было замечено, что "хорошие новости — это плохие новости", то есть что никого не интересуют скучные позитивные события и мнения, не несущие никакой угрозы аудитории. Но в XX веке "медийки" в нашей жизни было куда меньше — сейчас же мы не вполне свободны от нее, даже когда спим.
Конституция РФ
4 марта, 17:38
В Кремле прокомментировали поправку о народе в Конституции
Впрочем, у этой проблемы есть и другая сторона. В свое время, в конце нулевых, был популярен мем "Нургалиев разрешил!". Суть дела: после заявления тогдашнего главы МВД о том, что гражданин имеет право на самооборону, даже если на него напали сотрудники милиции, — некий житель Перми расценил это как индульгенцию на то, чтобы самому атаковать и бить милиционеров. И реализовал на практике.

То есть имеются и те, кто расценят любую "новую сущность" в Конституции как своего рода мандат: упоминание Бога — как право преследовать атеистов, правопреемственность от СССР — как повод требовать "компенсаций за развал Советского Союза" и так далее.

...Поэтому, собственно, задача, объявленная президентом на встрече с Госдумой, является куда более важной, чем может показаться. Эта задача — сформулировать поправки в Основной закон так, чтобы у жаждущих хайпа, произвола или просто раздрая не осталось шансов.
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Госдума РФВладимир ПутинСССРАвторыОбщество
Популярные комментарии
Принятие поправок всем скопом сразу наталкивает на мысль о том что в этом множестве будут поправки крайне не выгодные для простого россиянина. А то что депутаты отказались от поправки в которой им запрещается иметь имущество за границей мысли о махинациях только подтверждают.
6 марта, 17:11
ЕЕвгений
2000005
Все говорят о поправках. Поправки вносятся. Дата голосования назначена. Голосовать будут по всем поправка разом. Заявлено ~900 поправок. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОСТАВЯТ простым людям ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВСЕХ ПОПРАВОК ? Ведь президент сказал, что сами россияне должны быть авторами ! ! ! А лично меня никто не спрашивал, что я бы хотел изменить в конституции и не говорил кому писать/звонить по поправкам. В общем понятно всё...
6 марта, 17:02
Николай Шмидт
1600005
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