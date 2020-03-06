Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Поправки в Конституцию России востребованы, потому что ситуация в стране кардинально изменилась, заявил Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.
"Работая над поправками в Конституцию, мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. Потому что это основной закон. Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили о том, что этот основной закон принимался в особых условиях", — сказал президент.
По его словам, с момента принятия Конституции Россия стала, "по сути, уже другой страной".
Глава государства заявил, что нужны гарантии невозможности отката назад, а также указал на недопустимость раскачки ситуации в стране. "Этого никто не хочет. Многие из вас были свидетелями тех тяжелых событий. Уверен, ничего подобного не должно повториться в нашей истории, в нашем будущем, вернее", — отметил он.
Путин подчеркнул важность того, чтобы обновленная Конституция объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания. Он напомнил, что основной закон не случайно называется так, поскольку должен консолидировать все общество.
"Думаю, что у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой проект поправок", — сказал президент, добавив, что авторами закона должны стать сами россияне.
Глава государства поручил внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушения при голосовании по Конституции. "Ответственность за нарушения процедур должны быть такими же, как за аналогичные нарушения в ходе голосования на выборах президента", — считает он.
Путин также призвал лидеров думских фракций поддержать законопроект о поправке в Конституцию во втором и третьем чтениях и провести разъяснительную работу среди избирателей.
Поправки в Конституцию
В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.
Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК. В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.