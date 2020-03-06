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2020-03-06T09:07+0300
https://ria.ru/20200306/1568221904.html
Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию
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РИА Новости

Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию

00:37 06.03.2020 (обновлено: 09:07 06.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Поправки в Конституцию России востребованы, потому что ситуация в стране кардинально изменилась, заявил Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

"Работая над поправками в Конституцию, мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. Потому что это основной закон. Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили о том, что этот основной закон принимался в особых условиях", — сказал президент.

По его словам, с момента принятия Конституции Россия стала, "по сути, уже другой страной".
Глава государства заявил, что нужны гарантии невозможности отката назад, а также указал на недопустимость раскачки ситуации в стране. "Этого никто не хочет. Многие из вас были свидетелями тех тяжелых событий. Уверен, ничего подобного не должно повториться в нашей истории, в нашем будущем, вернее", — отметил он.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
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Путин: нет ничего важнее того, что происходит в России
Путин подчеркнул важность того, чтобы обновленная Конституция объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания. Он напомнил, что основной закон не случайно называется так, поскольку должен консолидировать все общество.
"Думаю, что у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой проект поправок", — сказал президент, добавив, что авторами закона должны стать сами россияне.
Глава государства поручил внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушения при голосовании по Конституции. "Ответственность за нарушения процедур должны быть такими же, как за аналогичные нарушения в ходе голосования на выборах президента", — считает он.
Путин также призвал лидеров думских фракций поддержать законопроект о поправке в Конституцию во втором и третьем чтениях и провести разъяснительную работу среди избирателей.

Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.
Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК. В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
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Путин: удалось найти конструктивные решения по поправкам в Конституцию
12473320226
Обсудить 86
РоссияКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Цирк какой-то. Все говорят нам не надо , а правительство говорит надо .
6 марта, 01:09
freizdorf
100310327
Чего вам не надо и кто эти все?
6 марта, 01:14
Сергей Смирнов
41100273
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