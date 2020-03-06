Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T16:18+0300
https://ria.ru/20200306/1568255773.html
Турция будет и дальше выпускать беженцев в страны ЕС, заявил Эрдоган
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_0:261:3178:2048_1036x0_80_0_0_09f81d01e041627300ce92408e9d558b.jpg
РИА Новости

Турция будет и дальше выпускать беженцев в страны ЕС, заявил Эрдоган

16:18 06.03.2020
664
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Вопрос о праве беженцев покидать территорию Турции закрыт, Анкара будет и дальше выпускать их в страны Евросоюза, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не может сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.
"Вопрос закрыт! Беженцы вправе и далее покидать турецкую территорию. Никто насильно их из Турции не выдворяет", - заявил Эрдоган турецким журналистам в самолете после визита в Москву. Его цитирует агентство Anadolu.
По его словам, в Евросоюзе пытаются извлечь выгоду от происходящего в Идлибе, хотя ситуация на северо-западе Сирии их не касается.
"В то же время, как только речь заходит о распределении бремени поддержки беженцев, в Европе дистанцируются от происходящего… На фоне потока беженцев в Европу в ЕС моментально заявили о готовности выделить Греции 700 миллионов евро. Однако когда ситуация касается Турции, заверения остаются на словах", - сказал турецкий президент.
Он добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель пообещала Турции всего 25 миллионов евро на поддержку сирийских беженцев в Идлибе, однако даже этой суммы не поступило.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Вчера, 13:59
Меркель обсудит с премьером Греции ситуацию с беженцами
14201030
Обсудить 2
Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииЕвросоюзТурцияЕвропаРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Греческие военные на границе Греции и Турции
На границе Турции с Грецией задержали правого шведского политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган надеется на перемирие в Ливии по идлибскому сценарию
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель обсудит с премьером Греции ситуацию с беженцами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган считает возможной долгосрочную стабилизацию ситуации в Идлибе
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Сербская армия готова закрыть границу для мигрантов
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Евросоюз созовет конференцию по поддержке Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Западные СМИ о встрече Путина и Эрдогана: Россия получила, что хотела
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган посетит Брюссель на фоне миграционного кризиса
Заседание Совета Безопасности ООН
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В МИД Франции прокомментировали предстоящий суд по MH17
Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо (М5) в провинции Идлиб в Сирии
Ситуация в Идлибе остается стабильной
Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
Эрдоган проинформировал Меркель о соглашении с Россией по Идлибу
Нурсултан Назарбаев
Назарбаев оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана по Сирии
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Только Россия может дать гарантии для гумпомощи в Идлибе, заявил Маас
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
22:29Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
22:28Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до девяти
22:27СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу
22:24В подмосковных Химках обрушилась кровля загоревшейся спортшколы
22:19Эрдоган посетит Брюссель на фоне миграционного кризиса
22:10В двух департаментах Франции закрыли ясли и лицеи
Лента новостейМолния