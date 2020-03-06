Турция будет и дальше выпускать беженцев в страны ЕС, заявил Эрдоган

АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Вопрос о праве беженцев покидать территорию Вопрос о праве беженцев покидать территорию Турции закрыт, Анкара будет и дальше выпускать их в страны Евросоюза , заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не может сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.

"Вопрос закрыт! Беженцы вправе и далее покидать турецкую территорию. Никто насильно их из Турции не выдворяет", - заявил Эрдоган турецким журналистам в самолете после визита в Москву. Его цитирует агентство Anadolu

По его словам, в Евросоюзе пытаются извлечь выгоду от происходящего в Идлибе, хотя ситуация на северо-западе Сирии их не касается.

"В то же время, как только речь заходит о распределении бремени поддержки беженцев, в Европе дистанцируются от происходящего… На фоне потока беженцев в Европу в ЕС моментально заявили о готовности выделить Греции 700 миллионов евро. Однако когда ситуация касается Турции, заверения остаются на словах", - сказал турецкий президент.