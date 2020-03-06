В Таиланде зарегистрировали еще один случай заражения коронавирусом

По его словам, новый пациент – гражданин Великобритании, прибывший в Бангкок из Лондона с семичасовой остановкой в Гонконге, где у его компании есть представительство. В Таиланде пациент обратился в частную больницу с симптомами простуды. Анализы на коронавирус дали положительный результат, пациента поместили в Центр инфекционных заболеваний министерства здравоохранения.

"Также в больницу на карантин с полной изоляцией поступила тридцатилетняя гражданка Таиланда из числа нелегальных рабочих, вернувшихся из Южной Кореи. Она была направлена в инфекционную больницу из аэропорта Суваннапхум, куда прибыла авиарейсом из Кореи, так как при прохождении пункта медицинского контроля у нее была обнаружена высокая температура и другие симптомы простуды", - добавил Канчанапхимай, отметив, что минздрав не может вносить этот случай в статистику заражений, поскольку результатов анализов пока нет.