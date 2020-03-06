Роструд узнал, что россияне хотят получить на 23 февраля и 8 марта

По данным исследования, примерно три четверти (74%) респондентов ответили, что предпочли бы получить премию от руководства компании ко Дню защитника отечества и Международному женскому дню, около 16% опрошенных выбрали бы дополнительный выходной, примерно 10% хотели бы получить от руководства корпоративный праздник.

Поздравить коллег противоположного пола в российских компаниях готовились заранее, говорится в сообщении. Более половины опрошенных женщин (60%) вместе с поздравлениями каждому коллеге мужчине преподнесли заранее подготовленные небольшие подарки. Более четверти (26%) поздравили коллег-мужчин в соцсетях или по электронной почте.

При этом половина (50%) мужчин ответили, что на 8 марта дарят коллегам цветы и памятные сувениры, треть - поздравляют лично только тех женщин, с которыми чаще пересекаются по работе. Исследование также показало, что 13% женщин и 17% мужчин не считают нужным поздравлять коллег с этими праздниками.

Исследование проводилось на портале "Работа в России". На вопросы о праздниках ответили более пяти тысяч россиян из всех регионов России.