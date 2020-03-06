"Гадкий поступок". Кудрявцева объявила об уходе с "Муз-ТВ"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева объявила об уходе с телеканала "Муз-ТВ", где проработала более 20 лет.
"Решение мною уже принято. Потому что иногда один гадкий поступок говорит обо всем", — заявила она в комментарии "СтарХит".
Отмечается, что причиной такого решения стала обида на главу телеканала Армана Давлетярова, который не стал лично сообщать Кудрявцевой о решении заменить ее на певицу Ольгу Бузову в качестве ведущей ежегодной музыкальной премии канала. Кудрявцева призналась, что узнала об этом из новостей.
Она добавила, что официально объявит об уходе с телеканала по возвращении в Москву и не будет принимать участие в запланированной на 15 марта съемке программы "10 самых".
"С таким свинским отношением мириться не буду", — пояснила телеведущая.
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