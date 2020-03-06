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2020-03-06T15:43+0300
https://ria.ru/20200306/1568251718.html
"Гадкий поступок". Кудрявцева объявила об уходе с "Муз-ТВ"
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РИА Новости

"Гадкий поступок". Кудрявцева объявила об уходе с "Муз-ТВ"

15:24 06.03.2020 (обновлено: 15:43 06.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева перед началом церемонии вручения телевизионной премии "ТЭФИ 2017" в номинации "Вечерний прайм"
Телеведущая Лера Кудрявцева перед началом церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ 2017 в номинации Вечерний прайм
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева объявила об уходе с телеканала "Муз-ТВ", где проработала более 20 лет.
"Решение мною уже принято. Потому что иногда один гадкий поступок говорит обо всем", — заявила она в комментарии "СтарХит".
Отмечается, что причиной такого решения стала обида на главу телеканала Армана Давлетярова, который не стал лично сообщать Кудрявцевой о решении заменить ее на певицу Ольгу Бузову в качестве ведущей ежегодной музыкальной премии канала. Кудрявцева призналась, что узнала об этом из новостей.
Она добавила, что официально объявит об уходе с телеканала по возвращении в Москву и не будет принимать участие в запланированной на 15 марта съемке программы "10 самых".
"С таким свинским отношением мириться не буду", — пояснила телеведущая.
Телеведущая Лера Кудрявцева
4 февраля, 14:44
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Лера КудрявцеваШоу-бизнесМуз-ТВ (телеканал)Ольга Бузова
Популярные комментарии
Даже если совсем канал прикрыть, будет только польза.
6 марта, 15:41
vvab6
2900010
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