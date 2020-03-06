На Кубани оценили влияние запуска поездов Анапа — Керчь на экономику

КРАСНОДАР, 6 мар - РИА Новости. Запуск пассажирского железнодорожного сообщения между Анапой и Керчью будет способствовать развитию экономики Краснодарского края и Крыма, при этом Кубань рассчитывает, что снизится нагрузка на ее дорожную сеть, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"Завтра открывается пассажирское железнодорожное сообщение между Анапой и Керчью. Это очень важный, можно даже сказать, исторический маршрут. Он будет способствовать развитию экономики двух регионов – Кубани и Крыма. Теперь расстояние в 144 километра можно преодолеть всего за 2 часа по Крымскому мосту на комфортабельном рельсовом автобусе", - сказал Кондратьев.
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По его словам, у туристов, приезжающих на Кубань, появляется возможность увидеть гораздо больше – не только приморские города края, но и соседнего Крыма. Отдыхающие в Керчи смогут посетить песчаные пляжи Анапы, Джемете, Витязево. "Таким образом, мы становимся еще на шаг ближе к созданию фактически единого Черноморского курорта", - отметил губернатор.
Он добавил, что власти Кубани рассчитывают, что благодаря развитию железнодорожного сообщения снизится нагрузка на дорожную сеть края, и путешествие на пригородном поезде позволит туристам избежать пробок на пути к морю и существенно сократить время в дороге.
Президент России Владимир Путин официально открыл в конце декабря прошлого года железнодорожное движение по Крымскому мосту - самому протяженному в России (его длина составляет 19 километров). Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом было прервано в одностороннем порядке украинской стороной.
Первый пассажирский поезд по мосту в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы. В конце февраля начались продажи билетов на поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска, эти рейсы стартуют в апреле. Кроме того, вводится поезд сообщением Москва-Севастополь. Автомобильная часть моста через Керченский пролив была открыта в середине мая 2018 года.
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