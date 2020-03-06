На Кубани оценили влияние запуска поездов Анапа — Керчь на экономику

"Завтра открывается пассажирское железнодорожное сообщение между Анапой и Керчью. Это очень важный, можно даже сказать, исторический маршрут. Он будет способствовать развитию экономики двух регионов – Кубани и Крыма. Теперь расстояние в 144 километра можно преодолеть всего за 2 часа по Крымскому мосту на комфортабельном рельсовом автобусе", - сказал Кондратьев.

По его словам, у туристов, приезжающих на Кубань, появляется возможность увидеть гораздо больше – не только приморские города края, но и соседнего Крыма. Отдыхающие в Керчи смогут посетить песчаные пляжи Анапы, Джемете, Витязево. "Таким образом, мы становимся еще на шаг ближе к созданию фактически единого Черноморского курорта", - отметил губернатор.

Он добавил, что власти Кубани рассчитывают, что благодаря развитию железнодорожного сообщения снизится нагрузка на дорожную сеть края, и путешествие на пригородном поезде позволит туристам избежать пробок на пути к морю и существенно сократить время в дороге.