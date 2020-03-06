Эксперт оценил прогноз по рискам дефолта для 38 российских банков

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Попадание 38 российских банков в группу дефолтного риска не ударит по банковской сфере в целом. Об этом телеканалу "360" заявил финансовый аналитик Антон Шабанов.
Эксперт напомнил, что в "зоне риска" оказались около десяти процентов от общего числа банков. Большинство из них — "карманные" кредитные организации, которые, как правило, создаются для нужд определенных предприятий, добавил он.
"Даже если с ними что-то случится, ничего глобального ни с банковской системой, ни с деньгами определенных вкладчиков не произойдет. Часть этих банков вообще не работает с физическими лицами, они работают только с юридическими лицами", — считает Шабанов.
Ранее аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" посчитали, что в течение ближайших 12 месяцев под угрозой дефолта и отзыва лицензии могут оказаться 38 российских банков.
По данным Центробанка, на 1 января в России было зарегистрировано 442 кредитные организации. При этом в отчет "Эксперт РА" вошли только 402 предприятия, которые раскрывают отчетность на сайте ЦБ.
Вчера, 12:18Сказано в эфиреПрезидент АРБ призвал не нагнетать ситуацию вокруг "здоровья" банковПо мнению аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА", 38 российских банков относятся к группе риска. В эфире радио Sputnik президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян прокомментировал эти данные.