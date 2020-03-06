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2020-03-06T16:01+0300
https://ria.ru/20200306/1568250649.html
Эксперт оценил прогноз по рискам дефолта для 38 российских банков
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РИА Новости

Эксперт оценил прогноз по рискам дефолта для 38 российских банков

15:03 06.03.2020 (обновлено: 16:01 06.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Попадание 38 российских банков в группу дефолтного риска не ударит по банковской сфере в целом. Об этом телеканалу "360" заявил финансовый аналитик Антон Шабанов.
Эксперт напомнил, что в "зоне риска" оказались около десяти процентов от общего числа банков. Большинство из них — "карманные" кредитные организации, которые, как правило, создаются для нужд определенных предприятий, добавил он.

"Даже если с ними что-то случится, ничего глобального ни с банковской системой, ни с деньгами определенных вкладчиков не произойдет. Часть этих банков вообще не работает с физическими лицами, они работают только с юридическими лицами", — считает Шабанов.

Ранее аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" посчитали, что в течение ближайших 12 месяцев под угрозой дефолта и отзыва лицензии могут оказаться 38 российских банков.
По данным Центробанка, на 1 января в России было зарегистрировано 442 кредитные организации. При этом в отчет "Эксперт РА" вошли только 402 предприятия, которые раскрывают отчетность на сайте ЦБ.
Автомобиль скорой помощи у здания Центрального банка России
Вчера, 12:18Сказано в эфире
Президент АРБ призвал не нагнетать ситуацию вокруг "здоровья" банковПо мнению аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА", 38 российских банков относятся к группе риска. В эфире радио Sputnik президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян прокомментировал эти данные.
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Эксперт РАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Что бы не писали, такая "санация" банков, в любом случае "ударит" по экономической ситуации в стране. Как правило по рядовым/частным вкладчикам, которые даже не являются клиентами этих банков...
6 марта, 15:44
Люд Мила
1400105
Хотелось бы увидеть список этих банков!
6 марта, 15:37
Люд Мила
1400000
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