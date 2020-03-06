В Вильнюсе прошли обыски у организатора "Бессмертного полка"

Ранее политик сообщал об обысках и задержании депутата Клайпедского горсовета от комитета "Титов и справедливость" Эллы Андреевой, в тот же день ее отпустили. Также, по информации Титова, после обысков был арестован на три месяца по подозрению в "шпионаже" общественный деятель Клайпеды, директор молодежной организации "Ювенюс" Алексей Грейчус. По словам политика, общественная деятельность Грейчуса связана с сохранением памяти погибших в Великой Отечественной войне.