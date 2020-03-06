В Вильнюсе прошли обыски у организатора "Бессмертного полка"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Вильнюсе прошли обыски у общественного деятеля, одного из организаторов акции "Бессмертный полк" Татьяны Коломиец, сообщил экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов.
Ранее политик сообщал об обысках и задержании депутата Клайпедского горсовета от комитета "Титов и справедливость" Эллы Андреевой, в тот же день ее отпустили. Также, по информации Титова, после обысков был арестован на три месяца по подозрению в "шпионаже" общественный деятель Клайпеды, директор молодежной организации "Ювенюс" Алексей Грейчус. По словам политика, общественная деятельность Грейчуса связана с сохранением памяти погибших в Великой Отечественной войне.
"Внимание! Кто следующий? Отвечаю на этот вопрос. Поступила информация, что проведены обыски дома и изъяты телефон, компьютер и др. у общественного деятеля из Вильнюса Коломиец Татьяны Петровны. Она является активным соорганизатором Бессмертного полка в Вильнюсе и других памятных мероприятий. Она, к счастью, осталась на свободе", - написал Титов на своей странице в Facebook.
По мнению политика, становится все ясней, что шпиономания правящего режима в Литве направлена на нейтрализацию активистов, которые задействованы при проведении памятных мероприятий, посвященных сохранению исторической памяти и празднованию 75-й победы в Великой Отечественной войне.
Ранее, как писал Sputnik Литва, Клайпедская прокуратура сообщила, что в рамках предварительного расследования о шпионаже в нескольких городах Литвы было проведено несколько обысков и изъятий. Также сообщалось, что были допрошены несколько человек, а один даже находится под стражей.
Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах. Каждый может выйти на улицу 9 мая с фотографией или с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в 2013 году стала всероссийской.