Замглавы МИД обсудил с послом Британии саммита "пятерки" СБ ООН

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Британии в Москве Деборой Броннерт реализацию российской инициативы по проведению саммита "пятерки" СБ ООН, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как отметили в МИД РФ, Вершинин принял посла Великобритании в Москве по ее просьбе.
29 февраля, 10:04СМИ: Трамп намерен провести встречу с лидерами "пятерки" СБ ООН
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая реализацию российской инициативы по проведению саммита пяти стран – постоянных членов СБ ООН и взаимодействие по вопросам изменения климата", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос об участии в обсуждении контроля над вооружениями с Россией, Китаем, Францией и Великобританией в Нью-Йорке. До этого президент РФ Владимир Путин предложил организовать встречу лидеров стран постоянных членов Совбеза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце января заявлял, что за встречу выступили КНР и Франция.