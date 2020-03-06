Замглавы МИД обсудил с послом Британии саммита "пятерки" СБ ООН

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая реализацию российской инициативы по проведению саммита пяти стран – постоянных членов СБ ООН и взаимодействие по вопросам изменения климата", - говорится в сообщении ведомства.