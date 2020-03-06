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Замглавы МИД обсудил с послом Британии саммита "пятерки" СБ ООН
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РИА Новости

Замглавы МИД обсудил с послом Британии саммита "пятерки" СБ ООН

14:54 06.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Британии в Москве Деборой Броннерт реализацию российской инициативы по проведению саммита "пятерки" СБ ООН, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как отметили в МИД РФ, Вершинин принял посла Великобритании в Москве по ее просьбе.
Президент США Дональд Трамп
29 февраля, 10:04
СМИ: Трамп намерен провести встречу с лидерами "пятерки" СБ ООН
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая реализацию российской инициативы по проведению саммита пяти стран – постоянных членов СБ ООН и взаимодействие по вопросам изменения климата", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос об участии в обсуждении контроля над вооружениями с Россией, Китаем, Францией и Великобританией в Нью-Йорке. До этого президент РФ Владимир Путин предложил организовать встречу лидеров стран постоянных членов Совбеза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце января заявлял, что за встречу выступили КНР и Франция.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам визита в Финляндию
3 марта, 17:39
В МИД РФ надеются на согласование встречи "пятерки" СБ ООН
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РоссияДебора БроннертСергей ВершининСовет Безопасности ООНВеликобританияФранцияКитайСШАВ мире
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