Бизнес-диалог Россия — США перенесли из-за отмены ПМЭФ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Американская торговая палата ( Американская торговая палата ( AmCham ) сожалеет об отмене ПМЭФ -2020, но с понимаем восприняла это решение и перенесет бизнес-диалог РФ-США, который планировалось провести на форуме, на сентябрь, заявил РИА Новости глава Алексис Родзянко

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума в четверг принял о решении не проводить форум в 2020 году на фоне объявленной ВОЗ чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информации о распространении вируса в странах-участниках форума. ПМЭФ должен был пройти с 3 по 6 июня.

"Мы сожалением и одновременно с пониманием встретили сообщение об отмене в этом году Петербургского международного экономического форума из-за ситуации с коронавирусом. Мы собирались в нем участвовать и уже начали подготовку ежегодного круглого стола – Бизнес-диалога США-Россия, но теперь перенесем обсуждение на площадку нашей Инвестиционной конференции в сентябре", - сказал Родзянко.

ПМЭФ в 2019 году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира. В форуме приняли участие шесть глав государств, а также генеральный секретарь ООН , еще 14 стран были представлены на уровне вице-президентов и премьер-министров.

Самой крупной делегацией на ПМЭФ-2019 была китайская – 1072 человека, второй по численности стала американская делегация - 520 человек. Также в числе крупных делегаций были - французская, японская, немецкая.