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Бизнес-диалог Россия — США перенесли из-за отмены ПМЭФ
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РИА Новости

Бизнес-диалог Россия — США перенесли из-за отмены ПМЭФ

15:09 06.03.2020 (обновлено: 15:16 06.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСанкт-Петербургский международний экономический форум
Санкт-Петербургский международний экономический форум
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Американская торговая палата (AmCham) сожалеет об отмене ПМЭФ-2020, но с понимаем восприняла это решение и перенесет бизнес-диалог РФ-США, который планировалось провести на форуме, на сентябрь, заявил РИА Новости глава Алексис Родзянко.
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума в четверг принял о решении не проводить форум в 2020 году на фоне объявленной ВОЗ чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информации о распространении вируса в странах-участниках форума. ПМЭФ должен был пройти с 3 по 6 июня.
"Мы сожалением и одновременно с пониманием встретили сообщение об отмене в этом году Петербургского международного экономического форума из-за ситуации с коронавирусом. Мы собирались в нем участвовать и уже начали подготовку ежегодного круглого стола – Бизнес-диалога США-Россия, но теперь перенесем обсуждение на площадку нашей Инвестиционной конференции в сентябре", - сказал Родзянко.
ПМЭФ в 2019 году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира. В форуме приняли участие шесть глав государств, а также генеральный секретарь ООН, еще 14 стран были представлены на уровне вице-президентов и премьер-министров.
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На форуме было представлено 1300 иностранных и более 2500 российских компаний. В рамках форума было подписано 745 соглашений на общую сумму около 3,3 триллионов рублей. Состоялось более 230 мероприятий.
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