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2020-03-06T15:38+0300
https://ria.ru/20200306/1568249899.html
Украинского премьера освистали в Раде за слова о подаче воды в Крым
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РИА Новости

Украинского премьера освистали в Раде за слова о подаче воды в Крым

14:49 06.03.2020 (обновлено: 15:38 06.03.2020)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Нового главу украинского кабмина Дениса Шмыгаля освистали в Верховной раде после того, как он попытался объяснить свою позицию по поставкам воды в Крым.
Видео выступления премьера в парламенте опубликовал телеканал ICTV.
С трибуны Рады Шмыгаль заявил, что Украина не намерена подавать воду для промышленных и военных объектов на полуострове.

"Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья — хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылками", — заявил он.

Глава правительства добавил, что считает это обязанностью Киева.
После этих слов в зале поднялся неодобрительный гул, затем депутаты стали скандировать "Ганьба!" (Позор. — Прим. ред.).
Константин Бахарев
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Ранее Шмыгаль заявил, что подача воды на полуостров — вопрос "гуманитарной ответственности", а Крым — это Украина, поэтому власти "не собираются не подавать воду" на свою территорию. Его слова вызвали скандал. На премьера обрушился шквал критики со стороны радикально настроенных политиков. В результате главе правительства пришлось оправдываться за свое высказывание в соцсетях.

Водоснабжение полуострова

До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребности полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако в 2014 году поставки по нему полностью прекратились.
Проблему водоснабжения решили бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма. Южные и центральные районы обеспечиваются водой из естественных водохранилищ.
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