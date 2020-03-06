Украинского премьера освистали в Раде за слова о подаче воды в Крым

"Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья — хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылками", — заявил он.

Ранее Шмыгаль заявил, что подача воды на полуостров — вопрос "гуманитарной ответственности", а Крым — это Украина, поэтому власти "не собираются не подавать воду" на свою территорию. Его слова вызвали скандал. На премьера обрушился шквал критики со стороны радикально настроенных политиков. В результате главе правительства пришлось оправдываться за свое высказывание в соцсетях.