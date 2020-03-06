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2020-03-06T14:48+0300
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Раде осталось рассмотреть 720 поправок к закону о рынке земли
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РИА Новости

Раде осталось рассмотреть 720 поправок к закону о рынке земли

14:48 06.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты Верховной рады Украины во время заседания
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты Верховной рады Украины во время заседания. Архивное фото
КИЕВ, 6 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины за три пленарные недели рассмотрела 3298 поправок из 4018 тысяч к законопроекту о запуске рынка земли, депутаты продолжат работу над документом 18 марта.
За все время рассмотрения правок депутаты поддержали лишь две поправки. Согласно календарному плану, Рада будет работать в пленарном режиме с 17 по 20 марта.
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Вчера, 01:01
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Парламент в начале февраля приступил к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ко второму чтению к документу подано более 4 тысяч поправок. Замглавы фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил, что рассмотрение законопроекта о рынке земли может занять около двух месяцев.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
Власти Украины заверяют, что вопрос о продаже земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена.
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины. 6 февраля 2020
6 февраля, 14:29
Парламент Украины приступил к рассмотрению законопроекта о рынке земли
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Александр КорниенкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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