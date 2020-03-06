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В Марий Эл осудили мужчину, задушившего четырехлетнего ребенка
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РИА Новости

В Марий Эл осудили мужчину, задушившего четырехлетнего ребенка

14:43 06.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Пожилой житель Йошкар-Олы осужден на 14 лет колонии строгого режима за убийство четырехлетнего ребенка, сообщает прокуратура Марий Эл.
Верховный суд Республики Марий Эл установил, что 20 сентября 2019 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения 65-летний мужчина в одном из домов деревни Кучки Медведевского района на почве личных неприязненных отношений задушил 4-летнего мальчика.
"Подсудимый отрицал свою вину, однако Верховный суд Республики Марий Эл нашел его вину доказанной. Мужчина осужден к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении ведомства.
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Республика Марий ЭлЙошкар-ОлаПроисшествия
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