В Марий Эл осудили мужчину, задушившего четырехлетнего ребенка

"Подсудимый отрицал свою вину, однако Верховный суд Республики Марий Эл нашел его вину доказанной. Мужчина осужден к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении ведомства.