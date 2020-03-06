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2020-03-06T14:41+0300
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"Оператор ГТС Украины" заявил об угрозе срыва газоснабжения Киева
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РИА Новости

"Оператор ГТС Украины" заявил об угрозе срыва газоснабжения Киева

14:41 06.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 мар - РИА Новости. Киев рискует остаться без газа из-за того, что компания "Киевгаз" не подписывает договор на транспортировку газа с "Оператором ГТС Украины", сообщила в пятницу пресс-служба украинского оператора.
"Оператор газораспределительной сети в Киеве "Киевгаз" уже более двух месяцев саботирует заключение типового договора на транспортировку газа с компанией "Оператор ГТС Украины". В соответствии с кодексом ГТС, оператор ГТС должен прекратить транспортировку газа к сетям "Киевгаза", что в результате приведет к остановке газоснабжения для всех потребителей в столице", - говорится в сообщении.
По данным компании, "Киевгазу" в декабре 2019 годы был отправлен для подписания проект договора по транспортировке газа. Однако компания внесла в проект договора ряд изменений, которые создают дискриминационные условия по сравнению с другими участниками рынка. Поэтому подписание договора между облгазом и оператором не состоялось. Оператор добавил, что "Киевгаз" единственный из облгазов, кто не подписал такой договор.
Россия и Украина вечером 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину дальше в Европу, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов - в последующие.
Одним из ключевых условий продолжения этого транзита был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой - для этого была создана отдельная компания-оператор. Ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза" завершилось 1 января.
Датчики на автоматической газораспределительной станции
28 февраля, 12:15
Названа дата запуска поставок газа по реверсу из Словакии на Украину
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