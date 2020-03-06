"Оператор ГТС Украины" заявил об угрозе срыва газоснабжения Киева

КИЕВ, 6 мар - РИА Новости. Киев рискует остаться без газа из-за того, что компания "Киевгаз" не подписывает договор на транспортировку газа с "Оператором ГТС Украины" , сообщила в пятницу пресс-служба украинского оператора.

"Оператор газораспределительной сети в Киеве "Киевгаз" уже более двух месяцев саботирует заключение типового договора на транспортировку газа с компанией "Оператор ГТС Украины". В соответствии с кодексом ГТС, оператор ГТС должен прекратить транспортировку газа к сетям "Киевгаза", что в результате приведет к остановке газоснабжения для всех потребителей в столице", - говорится в сообщении.

По данным компании, "Киевгазу" в декабре 2019 годы был отправлен для подписания проект договора по транспортировке газа. Однако компания внесла в проект договора ряд изменений, которые создают дискриминационные условия по сравнению с другими участниками рынка. Поэтому подписание договора между облгазом и оператором не состоялось. Оператор добавил, что "Киевгаз" единственный из облгазов, кто не подписал такой договор.

Россия и Украина вечером 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину дальше в Европу, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов - в последующие.