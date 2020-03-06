В Германии оценили итоги переговоров Путина и Эрдогана по Идлибу

БЕРЛИН, 6 мар – РИА Новости. Правительство ФРГ по-прежнему готово к встрече "четверки" при участии глав государств и правительств Германии, России, Франции и Турции по ситуации в Сирии, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Готовность провести переговоры также вчетвером о мирном политическом пути из этой катастрофической ситуации в Идлибе есть", - заявил Зайберт, который ранее неоднократно заявлял о готовности немецкой стороны к такой встрече.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли в четверг в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
По словам Зайберта, в Берлине "приветствуют перемирие" в Идлибе, договоренности о котором были достигнуты на встрече российского и турецкого лидеров Москве. Представитель кабмина призвал к реализации достигнутых соглашений, упомянув о совместном патрулировании трассы М4. Он добавил, что "последовательная и прозрачная реализация" договоренностей должна предусматривать и сотрудничество в этом вопросе со стороны "сирийского режима" в Дамаске.
"Мы будем наблюдать за этим, но принципиальная готовность канцлера к таким переговорам (в составе "четверки") сохраняется", - добавил Зайберт.