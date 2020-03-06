Порошенко допросили по делу, по которому его не вызывали

КИЕВ, 6 мар - РИА Новости. Допрос экс-президента Украины Допрос экс-президента Украины Петра Порошенко состоялся в пятницу в Государственном бюро расследований по делу, по которому его не вызывали, сообщил журналистам его адвокат Илья Новиков , передает корреспондент РИА Новости.

Порошенко в пятницу утром прибыл на допрос в Госбюро расследований по делу о декларировании недостоверной информации. Он сообщил, что получил решение суда, обязывающееся Госбюро закрыть дело в отношении него. Также, по его словам, суд обязал ведомство возбудить дело в отношении депутата Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александра Дубинского

"Допроса не было (по делу о декларировании недостоверной информации - ред.)", - сказал Новиков.

Он отметил, что это дело Госбюро передало для расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины. При этом Новиков уточнил, что Порошенко в пятницу был допрошен по другому делу.

"Допрос был по тому делу, по которому не было "привода" (принудительного привода на допрос - ред.)",- сказал Новиков.

Допрос длился около двух часов, сам Порошенко к журналистам не вышел.

У стен Госбюро в пятницу проходит митинг в поддержку экс-президента с требованием прекратить его преследование. Митингующие принесли ко зданию ведомства большой билет на поезд с указанием фамилии директора Госбюро Ирины Венидиктовой. Кроме того, они держат портрет, составленный из половин лиц президента Украины Владимира Зеленского и экс-президента Виктора Януковича