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2020-03-06T14:38+0300
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Порошенко допросили по делу, по которому его не вызывали
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РИА Новости

Порошенко допросили по делу, по которому его не вызывали

14:38 06.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 6 мар - РИА Новости. Допрос экс-президента Украины Петра Порошенко состоялся в пятницу в Государственном бюро расследований по делу, по которому его не вызывали, сообщил журналистам его адвокат Илья Новиков, передает корреспондент РИА Новости.
Порошенко в пятницу утром прибыл на допрос в Госбюро расследований по делу о декларировании недостоверной информации. Он сообщил, что получил решение суда, обязывающееся Госбюро закрыть дело в отношении него. Также, по его словам, суд обязал ведомство возбудить дело в отношении депутата Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александра Дубинского.
Адвокат Надежды Савченко - Илья Новиков (в центре), генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко (справа) перед зданием Донецкого суда в Ростовской области
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"Допроса не было (по делу о декларировании недостоверной информации - ред.)", - сказал Новиков.
Он отметил, что это дело Госбюро передало для расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины. При этом Новиков уточнил, что Порошенко в пятницу был допрошен по другому делу.
"Допрос был по тому делу, по которому не было "привода" (принудительного привода на допрос - ред.)",- сказал Новиков.
Допрос длился около двух часов, сам Порошенко к журналистам не вышел.
У стен Госбюро в пятницу проходит митинг в поддержку экс-президента с требованием прекратить его преследование. Митингующие принесли ко зданию ведомства большой билет на поезд с указанием фамилии директора Госбюро Ирины Венидиктовой. Кроме того, они держат портрет, составленный из половин лиц президента Украины Владимира Зеленского и экс-президента Виктора Януковича.
Ранее в Госбюро расследований сообщили, что всего экс-президент не явился почти на три десятка допросов в 16 уголовных делах.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
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Два допроса, шесть часов. Как Порошенко сходил в Госбюро расследований
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Александр ДубинскийПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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