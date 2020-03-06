Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

АНКАРА, 6 мар — РИА Новости. Российско-турецкое соглашение по Идлибу принесет значительные выгоды, заявил президент Российско-турецкое соглашение по Идлибу принесет значительные выгоды, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Москву.

"Оно защищает границы нашей страны от атак сирийского режима и терактов, готовит почву для стабилизации и нормализации в регионе Идлиба, защищает наших военных, находящихся там, а также мирное население", — цитирует президента газета Hurriyet

Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ. В нем стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта, а также о начале совместного патрулирования важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации начала ухудшаться 27 февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии, а та открыла ответный огонь.

По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные, которые вообще не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 получили ранения.

В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".

В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.