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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-06T16:51+0300
https://ria.ru/20200306/1568248886.html
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568249679_0:0:2902:1633_1036x0_80_0_0_f775f8d2d08480812b588d90913d2777.jpg
РИА Новости

Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

14:33 06.03.2020 (обновлено: 16:51 06.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
АНКАРА, 6 мар — РИА Новости. Российско-турецкое соглашение по Идлибу принесет значительные выгоды, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Москву.
"Оно защищает границы нашей страны от атак сирийского режима и терактов, готовит почву для стабилизации и нормализации в регионе Идлиба, защищает наших военных, находящихся там, а также мирное население", — цитирует президента газета Hurriyet.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 14:33Обострение ситуации в Идлибе
Турция намерена сохранить наблюдательные пункты в Идлибе
Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ. В нем стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта, а также о начале совместного патрулирования важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Ситуация в Идлибской зоне деэскалации начала ухудшаться 27 февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии, а та открыла ответный огонь.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные, которые вообще не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 получили ранения.
В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".
В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВоздушно-космические силы РоссииСергей ЛавровРоссияИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Сирия не нападала на Турцию. Я оцениваю Эрдогана по его агрессивному вторжению в чужую страну как человека с конкретно поехавшей головой, возомнившего себя султаном империи
6 марта, 14:48
ВИВасилий Иванов
25102013
Хорошо, что за 2 месяца территория Идлиба под контролем турецких боевиков сократилась в 2 раза. Желаю сирийцам без кровопролития освободить свою землю от поганых рук Эрдогана
6 марта, 15:11
ВИВасилий Иванов
14720003
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