Турция намерена сохранить наблюдательные пункты в Идлибе

АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Турецкие наблюдательные пункты в сирийском Идлибе сохранят свой статус по договоренностям с Россией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.
В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
"Вы знаете, что в Идлибе у нас есть 12 наблюдательных пунктов. Конечно, эти точки очень важны для нас. Все они будут сохранены. На данный момент изменений нет", - заявил Эрдоган турецким журналистам в самолете после визита в Москву. Его цитирует газета Hurriyet.
Он добавил, что больше не настаивает на своем призыве к президенту РФ Владимиру Путину оставить Анкару один на один с Дамаском.
Ситуация в Идлибе в очередной раз обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые, по информации Минобороны РФ, не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
*Запрещенная в России террористическая организация
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в ИдлибеВоенная обстановка в Идлибе