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В ОП заявили, что Конституция должна учитывать интересы каждого
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РИА Новости

В ОП заявили, что Конституция должна учитывать интересы каждого

14:24 06.03.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Конституция должна стать объединяющим звеном для всех россиян, в итоговом виде основной закон будет учитывать интересы каждого гражданина, заявила РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций объявил о важности того, чтобы обновленная Конституция РФ объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания.
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"Надо сказать, что сейчас идет беспрецедентная дискуссия. Вовлечены все: и бизнес, и общество, и представители власти, и спортсмены, и культурные деятели, и юристы, и разные представители профессиональных сообществ, и религиозные деятели. К каждым прислушиваются, идет настоящий диалог", - сказала Сутормина.
Член ОП РФ также выразила уверенность в том, что в итоговом виде обновленная конституция будет учитывать интересы каждого гражданина России.
"И это действительно грандиозно, потому что в нашей стране проживают люди из самых разных этносов, относящихся к самым разным религиозным конфессиям. И, безусловно, главный закон страны должен стать объединяющим звеном для всех россиян", - отметила Сутормина, выразив надежду, что со словами президента об объединении людей конституцией согласится большинство граждан.
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Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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Елена СуторминаКонституция РФОбщественная палата РФГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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