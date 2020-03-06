В ОП заявили, что Конституция должна учитывать интересы каждого

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Конституция должна стать объединяющим звеном для всех россиян, в итоговом виде основной закон будет учитывать интересы каждого гражданина, заявила РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций объявил о важности того, чтобы обновленная Конституция РФ объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания.

"Надо сказать, что сейчас идет беспрецедентная дискуссия. Вовлечены все: и бизнес, и общество, и представители власти, и спортсмены, и культурные деятели, и юристы, и разные представители профессиональных сообществ, и религиозные деятели. К каждым прислушиваются, идет настоящий диалог", - сказала Сутормина.

Член ОП РФ также выразила уверенность в том, что в итоговом виде обновленная конституция будет учитывать интересы каждого гражданина России.

"И это действительно грандиозно, потому что в нашей стране проживают люди из самых разных этносов, относящихся к самым разным религиозным конфессиям. И, безусловно, главный закон страны должен стать объединяющим звеном для всех россиян", - отметила Сутормина, выразив надежду, что со словами президента об объединении людей конституцией согласится большинство граждан.

Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.