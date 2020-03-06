Минтранс внесет в правительство проект о керосиновых авиасубсидиях

"По состоянию на сегодняшний день, в рамках исполнения поручения президента уже определена сумма компенсаций. В принципе она относительно позитивно оценена Минфином, что является очень многообещающим фактором. Это 22,4 миллиарда. В таком размере оцениваются эти повышенные расходы авиакомпаний по итогам 2018 года", - сказал Белавинцев.

"В ближайшее время мы по процедуре будем уже вносить проект распоряжения в правительство о выделении из резервного фонда данной суммы. Параллельно, по мере учёта всех замечаний от органов исполнительной власти, мы собрали от всех замечания, и от ФАС, Минэка, Минфина, в некоторых моментах они учтены, в некоторых у нас своя позиция. Правила распределения этой суммы также будут внесены в правительство в ближайшее время", - добавил он.