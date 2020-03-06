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2020-03-06T14:20+0300
https://ria.ru/20200306/1568247919.html
Минтранс внесет в правительство проект о керосиновых авиасубсидиях
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РИА Новости

Минтранс внесет в правительство проект о керосиновых авиасубсидиях

14:20 06.03.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Минтранс РФ скоро внесет в кабмин проект о керосиновых субсидиях авиакомпаниям, Минфин "относительно положительно" оценил их сумму в 22,4 миллиарда рублей, сообщил в ходе круглого стола в Совете Федерации замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев.
"По состоянию на сегодняшний день, в рамках исполнения поручения президента уже определена сумма компенсаций. В принципе она относительно позитивно оценена Минфином, что является очень многообещающим фактором. Это 22,4 миллиарда. В таком размере оцениваются эти повышенные расходы авиакомпаний по итогам 2018 года", - сказал Белавинцев.
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"В ближайшее время мы по процедуре будем уже вносить проект распоряжения в правительство о выделении из резервного фонда данной суммы. Параллельно, по мере учёта всех замечаний от органов исполнительной власти, мы собрали от всех замечания, и от ФАС, Минэка, Минфина, в некоторых моментах они учтены, в некоторых у нас своя позиция. Правила распределения этой суммы также будут внесены в правительство в ближайшее время", - добавил он.
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РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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