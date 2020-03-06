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Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400
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РИА Новости

Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400

14:16 06.03.2020 (обновлено: 14:45 06.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
АНКАРА, 6 мар – РИА Новости. Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле, заявил президент Тайип Эрдоган в пятницу.
"С-400 уже наш товар. Обучение работе на них продолжается. С апреля ЗРК будут готовы к эксплуатации. Но я вчера сказал (российским коллегам), что если Америка поставит нам системы ПВО Patriot, мы их тоже купим", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Москвы после визита. Его цитирует газета Hurriyet.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
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Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )F-35СШАС-400 «Триумф»ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганБезопасностьВ мире
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