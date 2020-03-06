Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400

АНКАРА, 6 мар – РИА Новости. Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле, заявил президент Тайип Эрдоган в пятницу.
"С-400 уже наш товар. Обучение работе на них продолжается. С апреля ЗРК будут готовы к эксплуатации. Но я вчера сказал (российским коллегам), что если Америка поставит нам системы ПВО Patriot, мы их тоже купим", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Москвы после визита. Его цитирует газета Hurriyet.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.