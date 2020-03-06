В ЛНР заявили о 14 нарушениях перемирия силовиками за неделю

По его словам, украинские силовики вели огонь с использованием минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении восьми населенных пунктов республики. Филипоненко уточнил, что в результате обстрела повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры по трем адресам и повреждена линия электропередачи в подконтрольном ЛНР поселке Донецкий.

Он добавил, что украинские силовики активизировали воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам Филипоненко, ополченцы за неделю уничтожили два беспилотника в районе подконтрольных ЛНР населенных пунктов Веселая гора и Фрунзе, которые, по данным оборонного ведомства республики, украинские силовики планировали использовать для разведки.