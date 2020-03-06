Онищенко рассказал, как следует использовать медицинские маски

Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко рассказал РИА Новости о пользе медицинских масок в период обострения сезонных простудных заболеваний.

"Масками нужно защищаться в сезон заболеваемости гриппом и ОРЗ. Если повязку правильно носить и соблюдать рекомендованный режим ее использования, то она спасает от инфекций", – разъяснил Онищенко.

Он также добавил, что грипп – опасная и коварная болезнь. "Поэтому следует беречься от него. Маски в этом случае работают, и они должны быть на людях в общественных местах".

По словам парламентария, от гриппа и ОРВИ защитят любые медицинские повязки: от простых марлевых до современных респираторов, содержащих фильтр и подающих стерильный воздух. "Главное – не забывать, что тканевую маску, которая должна быть сложена не менее чем в шесть слоев, после двухчасового ношения следует проглаживать с обеих сторон, а одноразовую – менять каждые 1-2 часа", – напомнил Онищенко.

Также он акцентировал внимание на том, что использованную маску необходимо сразу выбросить, а после контакта с ней тщательно вымыть руки.