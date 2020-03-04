Правительство временно запретило вывозить из России медицинские маски

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Правительство ввело временный запрет на экспорт некоторых медицинских изделий, в том числе масок. Соответствующее постановление Правительство ввело временный запрет на экспорт некоторых медицинских изделий, в том числе масок. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

В документе уточняется, что это не коснется гуманитарной помощи и одноразовых товаров, которые граждане вывозят для личного пользования. Кроме масок, в перечне бинты, вата, марля, бахилы, одноразовые костюмы и комбинезоны химической защиты, респираторы и очки, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства и другие товары.

Также в список попали хирургические, диагностические, смотровые перчатки, хирургические халаты, дыхательное оборудование и газовые маски, кроме защитных без механических деталей и сменных фильтров.

Постановление подписано на фоне ситуации с коронавирусом и будет действовать до 1 июня. "Правительство <...> продолжает принимать меры, которые позволяют защитить интересы российских граждан, а также не допускать возникновения дефицита в отношении отдельных видов средств индивидуальной защиты", — пояснили в Минпромторге.

Глава ведомства Денис Мантуров добавил, что в первую очередь важно предотвратить так называемый искусственный дефицит товаров, которые за рубеж могут вывозить спекулянты.

Минэкономразвития предстоит уведомить о запрете Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), а Минпромторгу поручено обеспечить ежеквартальный мониторинг реализации постановления.

Общее число заразившихся Covid-19 во всем мире составляет 93 088 человек, умерли 3203. Больше всего заболевших в Китае, Южной Корее, Италии и Иране. В России официально зафиксированы три случая, жертв нет.