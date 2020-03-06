"Вы узнаете много нового обо мне": Киркоров представил альбом "Романы"

"Здесь нет ни одной проходной песни. Это не просто альбом — это коллекция долгожданных синглов.Это мой вкус! Мой стиль! Слушайте. И вы узнаете много нового обо мне", — написал Киркоров.

"Спасибо вам большое за такой альбом. Он потрясающий. Песня "Я тебя выдумал" прям на разрыв", — прокомментировал @handsome.fk.