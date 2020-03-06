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"Вы узнаете много нового обо мне": Киркоров представил альбом "Романы"
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РИА Новости

"Вы узнаете много нового обо мне": Киркоров представил альбом "Романы"

16:43 06.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на концерте "Песня года — 2019"
Певец Филипп Киркоров на концерте Песня года — 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Филипп Киркоров представил в Сети альбом "Романы". Пластинка стала 19-м студийником музыканта.
"Здесь нет ни одной проходной песни. Это не просто альбом — это коллекция долгожданных синглов.Это мой вкус! Мой стиль! Слушайте. И вы узнаете много нового обо мне", — написал Киркоров.
В трек-лист вошло 16 композиций, в том числе заглавная "Романы", на которую исполнитель недавно выпустил клип с Екатериной Варнавой в главной роли.
"Спасибо вам большое за такой альбом. Он потрясающий. Песня "Я тебя выдумал" прям на разрыв", — прокомментировал @handsome.fk.
"Слушаю и наслаждаюсь. Лирично и романтично", — подчеркнула @verunya_gugneleva.
"Это потрясающий альбом, с прекрасными песнями", — присоединилась к обсуждению @annakorneeva4962.
Скриншот видеоклипа Филиппа Киркорова Романы
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МузыкаНовости культурыЕкатерина ВарнаваФилипп Киркоров
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