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Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек "Романы"
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РИА Новости

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек "Романы"

11:30 14.02.2020
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
Католический священник (Киркоров) пытается противостоять обольстительной прихожанке (Екатерина Варнава) — отношений между ними не может быть. Смелые монахини безуспешно пытаются вырвать Киркорова из рук соблазнительницы.
"Случается ли любовь без препятствий?" — говорится в описании к видео.
Кроме романтической истории, клип получился еще и модным. В нем использованы вещи из одной из коллекции от кутюр, посвященной теме античных богов. Декорациями послужили картины-коллажи. Их создали специально для этого ролика.
Композиция "Романы" вошла в новый одноименный альбом Филиппа Киркорова, релиз которого запланирован на 6 марта. Известно, что в пластинку вошло 20 композиций.
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КультураМузыкаНовости культурыЕкатерина ВарнаваYouTubeФилипп Киркоров
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