Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек "Романы"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.

Католический священник (Киркоров) пытается противостоять обольстительной прихожанке (Екатерина Варнава) — отношений между ними не может быть. Смелые монахини безуспешно пытаются вырвать Киркорова из рук соблазнительницы.

"Случается ли любовь без препятствий?" — говорится в описании к видео.

Кроме романтической истории, клип получился еще и модным. В нем использованы вещи из одной из коллекции от кутюр, посвященной теме античных богов. Декорациями послужили картины-коллажи. Их создали специально для этого ролика.