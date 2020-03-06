Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T13:42+0300
https://ria.ru/20200306/1568245567.html
Матвиенко рассказала о планах СФ по рассмотрению закона о поправках
https://cdn23.img.ria.ru/images/156295/02/1562950273_0:0:3043:1713_1036x0_80_0_0_40d7639c7fdfc9f4f47b4ea792c740b8.jpg
РИА Новости

Матвиенко рассказала о планах СФ по рассмотрению закона о поправках

13:42 06.03.2020
224
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
БРЕСТ, 6 мар - РИА Новости. Совет Федерации планирует на заседании 11 марта рассмотреть закон о поправке в Конституцию РФ, если регионы оперативно выскажут свою позицию по документу, их заключение может быть рассмотрено сенаторами 14 марта, сказала журналистам в пятницу спикер СФ Валентина Матвиенко.
"Сейчас все зависит от депутатов Госдумы, как оперативно они примут закон о поправке в конституцию и направят его в Совет Федерации", - отметила спикер.
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов
Вчера, 02:27
Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
По ее словам, депутаты настроены на активную работу по документу.
Она также напомнила, что на 11 марта запланировано заседание Совета Федерации. "Если к этому времени Госдума примет закон, мы можем его также рассмотреть 11 марта", - отметила она.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Вчера, 00:37
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
После этого документ будет направлен в субъекты РФ, чтобы региональные парламенты высказали свою позицию. При этом Матвиенко выразила надежду, что депутатам в регионах не потребуется много времени, поскольку они знакомы с поправками. Спикер сообщила, что в региональные заксобрания будут направлены письма за ее подписью.
"Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к нам с просьбой рассмотреть поправки в федеральный бюджет для реализации послания президента. Внеплановое заседание Совфеда запланировано на 14 марта", - сказала законодатель.
По ее словам, если к этому времени региональные парламенты успеют высказать свое мнение, сенаторы смогут рассмотреть заключения своих коллег в субъектах РФ.
1000312
Обсудить 1
Конституция РФМихаил МишустинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Путин: нет ничего важнее того, что происходит в России
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Путин не обсуждал роспуск Госдумы с главами фракций и спикером
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 9 октября 2019
Путин проводит в Кремле встречи с главами думских фракций
Президент России Владимир Путин
Путин встретится с главами фракций и Володиным
Конституция Российской Федерации
В ЦИК рассказали, когда стартует кампания по голосованию за поправки
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи
Путин провел телефонный разговор с Асадом
Конституция Российской Федерации
В ОП заявили, что Конституция должна учитывать интересы каждого
Конституция Российской Федерации
Представитель буддистов оценил консолидирующую роль Конституции
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казахстане
Токаев прокомментировал конституционную реформу в России
Конституция РФ
ЕР примет решение по голосованию по проекту Конституции 10 марта
Президент Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Громкоговоритель на здании
Власти Москвы объяснили оповещения из громкоговорителей на улицах
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Путин: у РФ есть новые возможности, которые должны быть в Конституции
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
Лента новостейМолния