Матвиенко рассказала о планах СФ по рассмотрению закона о поправках

БРЕСТ, 6 мар - РИА Новости. Совет Федерации планирует на заседании 11 марта рассмотреть закон о поправке в Конституцию РФ , если регионы оперативно выскажут свою позицию по документу, их заключение может быть рассмотрено сенаторами 14 марта, сказала журналистам в пятницу спикер СФ Валентина Матвиенко

"Сейчас все зависит от депутатов Госдумы , как оперативно они примут закон о поправке в конституцию и направят его в Совет Федерации", - отметила спикер.

По ее словам, депутаты настроены на активную работу по документу.

Она также напомнила, что на 11 марта запланировано заседание Совета Федерации. "Если к этому времени Госдума примет закон, мы можем его также рассмотреть 11 марта", - отметила она.

После этого документ будет направлен в субъекты РФ, чтобы региональные парламенты высказали свою позицию. При этом Матвиенко выразила надежду, что депутатам в регионах не потребуется много времени, поскольку они знакомы с поправками. Спикер сообщила, что в региональные заксобрания будут направлены письма за ее подписью.

"Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к нам с просьбой рассмотреть поправки в федеральный бюджет для реализации послания президента. Внеплановое заседание Совфеда запланировано на 14 марта", - сказала законодатель.